Athletic: Welbeck med i Englands provisoriska VM-trupp

Englands förbundskapten Gareth Southgate tar på torsdag, i nästa vecka, ut sin 26-mannatrupp till Qatar-VM, men redan under tisdagen har The Athletic uppgifter om två spelare som är med i Englands 55-mannatrupp, en provisorisk trupp som alla nationer behöver lämna in till Fifa inför mästerskapet.

Enligt The Athletic är lite oväntat Brighton & Hove Albion-forwarden Danny Welbeck, 31, en del av den provisoriska truppen, och har därmed chans att komma med i den slutliga VM-truppen. Welbeck har gjort 16 mål på 42 landskamper med England, men har inte spelat med landslaget sedan hösten 2018.

Vidare uppges även Brightons lagkapten och mittback Lewis Dunk, 30, vara med i 55-mannatruppen. Han har bara en landskamp på cv:t från 2018.

England är med i samma grupp som Iran, USA och Wales i Qatar-VM.