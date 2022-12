Bellinghams försvar: "Han borde få mer respekt"

Jude Bellingham gör ett strålande VM och i 3-0-segern mot Senegal bildade supertalangen en solid mittfältstrio tillsammans med Declan Rice och Jordan Henderson.

Den sistnämnde har fått utstå viss kritik för sina insatser i Liverpool-tröjan senaste tiden, och efter att han tog en startplats i England under gruppspelet har skeptiska röster höjts. Det är dock något som Bellingham inte ger mycket för.

- Jag har sett lite av skräpet som har sagts om att han får spela. Det är löjligt. Han är så tekniskt begåvad och han gjorde mål i en enorm match. Han borde få mer respekt, säger Bellingham till ITV Sport.

Jude Bellingham publicerade även en bild i sociala medier på honom och Jordan Henderson med texten: "Sätt lite respekt på hans namn". Det återstår att se ifall duon får fortsätta att kampera ihop på mittfält när England ställs mot Frankrike i helgen.

Put some respect on his name.🤝🏽 @JHenderson pic.twitter.com/XKe2uWAuIf