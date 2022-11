Beskedet: Frankrike kommer inte ersätta Benzema

Frankrike drabbades av ytterligare ett dråpslag under lördagen, då Balon d’Or-vinnaren Karim Benzema skadade sig på träning och kommer att missa mästerskapet. Något Frankrike bekräftade sent under lördagskvällen via sina sociala medier.

"En skada i framsidan av det vänstra låret gör att Karim Benzema tvingas avstå från att delta i VM. Hela teamet delar Karims sorg och önskar honom ett snabbt tillfrisknande", skrev landslaget på Twitter.

Benzema själv uttalade sig om besvikelsen på Instagram kort därefter.

"Jag har aldrig gett upp i mitt liv men i kväll måste jag tänka på laget, som jag alltid gör. Därför lämnar jag min plats till någon som kan hjälpa vår grupp att göra ett fantastiskt VM. Tack för alla stödmeddelande"-

Wissam Ben Yedder, Moussa Diaby och Martin Terrier ryktades vara de hetaste namnen att kallas in som ersättare. Men nu står det klart att det inte blir någon av dem - eller någon annan.

Under söndagsförmiddagen bekräftar den franske förbundskaptenen Didier Deschamps för TF1 att han inte kommer kalla in någon ersättare till Benzema överhuvudtaget. Det innebär således att Frankrike kommer ha en trupp om 25 spelare i stället för maximalt tillåtna 26.

Sedan tidigare missar Paul Pogba, N'Golo Kanté, Mike Maignan, Presnel Kimpembe och Christopher Nkunku mästerskapet för Frankrike.