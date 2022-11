Bild: Kaptener kan straffas för "One Love"-bindlar

Flera VM-nationer har inför årets mästerskap gått ut med att de vill bära "One Love"-kaptensbindel, för att lyfta rätten att älska vem man vill. Under lördagen gick Fifa ut med att det inte är tillåtet, då förbundet delar ut egna kaptensbindlar med budskap som främjar hälsa och icke-diskriminering under mästerskapet. Presidenten Gianni Infantino uttalade sig i samband med det om att Fifa vill ha budskap "som alla kan ställa sig bakom".

Danmark och Tyskland är två nationer som gått ut med att de kommer trots Fifas förbud och bära "One Love"-kaptensbindel, vilket kan komma att leda till straff.

Den tyska tidningen Bild rapporterar nu att det tyska förbundet är oroligt över att Manuel Neuer, som är lagkapten, kan straffas med gult kort vid avspark för att han har "One Love"-kaptensbindel. Anledningen är, enligt tidningen, att det står i Fifas regler att felaktig utrustning bestraffas just med gult kort. Samtidigt står det också i Fifas regler att spelare måste ha på sig utrustning, som tillhandahålls av Fifa, som exempelvis kaptensbindlar.

Peter Møller, direktör på Danmarks förbund, kommenterade nyligen ett eventuellt straff för att kaptenen Simon Kjær har på sig "One Love"-bindel så här:

- Jag har ingen aning om vad straffet skulle bli. England och Nederländerna spelar dagen före oss, så vi vet kanske mer när vi ska spela, sa han enligt Bold.dk.