Danmarks besked - trotsar Fifa

Flera VM-nationer har inför årets mästerskap gått ut med att de vill bära "One Love"-kaptensbindel, för att lyfta rätten att älska vem man vill. Under lördagen gick Fifa ut med att det inte är tillåtet, då förbundet delar ut egna kaptensbindlar med budskap som främjar hälsa och icke-diskriminering under mästerskapet. Presidenten Gianni Infantino uttalade sig i samband med det om att Fifa vill ha ämnen "som alla kan ställa sig bakom".

Efter beskedet gick Tysklands kapten Manuel Neuer ut med att landslaget trotsar Fifa och kommer använda "One Love"-kaptensbindel ändå - och nu hakar Danmark på.

Peter Møller, direktör på Danmarks förbund, berättar att landslagets kapten Simon Kjær kommer använda "One Love"-bindel i Qatar.

- Intentionen har hela tiden varit att spela med samma armbindel, som vi hade i Nations League-matcherna. Tillsammans med andra nationer, som England, Tyskland, Nederländerna och Belgien har vi valt att spela med den, säger Møller enligt Bold.dk.

- Jag har ingen aning om vad straffet skulle bli. England och Nederländerna spelar dagen före oss, så vi vet kanske mer när vi ska spela, fortsätter han.

Vidare menar Møller att Danmark inte kommer göra fler protester mot Qatar. Från början var tanken att Danmark skulle träna i tröjor med texten "mänskliga rättigheter för alla", som en markering mot värdnationens kränkningar av mänskliga rättigheter, men det satte Fifa stopp för, och det har landslaget sedan tidigare valt att inte trotsa.

- Vi är besvikna över att tröjorna inte kan användas. Vi hade önskat det, och vi tycker att budskapet "mänskliga rättigheter för alla" inte är politiskt, då det är ett universellt budskap. Samtidigt finns det turneringsregler, som gör att man måste ansöka om sådana saker. Fifa kan därmed säga nej, och då är det viktigt att säga att vi från vår sida gjort många andra saker. Det är inte så att vi inte gjort något, utöver tröjorna. Vi har varit igång sedan 2015 med samma budskap, "mänskliga rättigheter för alla", sa direktören Jakob Jensen i veckan till Fotbollskanalen.

Danmark ställs på tisdag mot Tunisien i den första gruppspelsmatchen i VM.