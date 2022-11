Danska journalister stoppades från att filma i Qatar: "De är rädda"

På söndag drar VM igång i Qatar, där pressfrihet är ytterst begränsat. Under tisdagen fick danska TV2:s reporter Rasmus Tantholdt och fotograf Anders Bach känna på det, då de blev stoppade av säkerhetspersonal från att filma i Doha. De blev tillsagda att stänga av kameran, då de enligt säkerhetspersonalen inte hade tillstånd att filma offentligt.

- Ni har bjudit in hela världen att komma hit. Varför kan vi inte filma? Det är en offentlig plats, sa Rasmus Tantholdt till säkerhetspersonalen, som försökte stoppa inspelningen.

När Tantholdt sedan sa att han har ackreditering för att filma var han vill hotade en av säkerhetsmänniskorna med att slå sönder kameran, men efter en stund lugnade det ner sig. Efter en halvtimme fick de besked från säkerhetschefen om att de får filma.

- Jag fick nästan en ursäkt, men inte helt. Jag fick ett glas granatäpplejuice, så det kanske var någon slags ursäkt. De är verkligen inte vana vid att fri press finns i deras land, säger Tantholdt till TV2 efteråt.

Tantholdt menar att Qatar försöker dölja problem.

- De är rädda att en del av de här sakerna kommer fram. Min erfarenhet efter att ha rest till 110 länder runt om i världen är att ju mer smutstvätt man har i källaren som man inte vill visa, desto svårare är det för oss journalister att rapportera. Det är vad vi upplever här, säger journalisten och fortsätter:

- De gillar inte att det nu väller in med journalister som springer in i migrantläger och filmar fritt och intervjuar homosexuella på gatan.

- De vill visa en enorm fotbollsfest och att allt är bra, men som vi kan se måste det självklart göras med deras tillåtelse.

Mästerskapet har i flera år varit rejält omdebatterat med anledning av landets brist på mänskliga rättigheter. Qatar saknar ett demokratiskt system och styrs av en emir, samtidigt som homosexualitet är förbjudet. Enligt människorättsorganisationen Human Rights Watch är lagarna i landet diskriminerande mot invandrare, kvinnor och hbtq-personer.

Dessutom har migrantarbetares situation i landet blivit uppmärksammad, då det kommit rapporter om horribla arbetsförhållanden och att tusentals har dött, även om inte alla jobbat med landets nya VM-arenor.

We now got an apology from Qatar International Media Office and from Qatar Supreme Commitee.

This is what happened when we were broadcasting live for @tv2nyhederne from a roundabout today in Doha. But will it happen to other media as well? #FIFAWorldCupQatar2022 pic.twitter.com/NSJj50kLql