Engelska oron: James Maddison saknades i träning - igen

Skadeproblematiken fortsätter att gäcka VM-lagen.

Karim Benzema tvingades lämna det franska laget, så illa verkar det dock inte vara med James Maddison men engelsmannen var inte i träning under söndagen och Leicester-mittfältaren har tidigare missat både torsdagen och fredagens träning.

Det var i den sista Premier League-matchen inför VM som den kreativa mittfältaren tvingades kliva av efter 25 minuters spel och enligt bland annat Daily Mail är det, den skadan som gör att Maddison inte går för fullt i träning utan kör på egen hand i gymmet.

Enligt Daily Mail är det en mildare knäskada som han håller på att återhämta sig från.

England premiärspelar mot Iran på måndag, med matchstart 14.00.

James Maddison misses training again here in Doha. Must be a huge doubt for opener against Iran tomorrow.