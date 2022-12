England klart för kvartsfinal – körde över Senegal

England är fortsatt obesegrat så här långt i VM. Under söndagskvällen ställdes "Three Lions" mot "Lions of Teranga", Senegal.

Inför åttondelsfinalen var det en del drama i det engelska lägret när det meddelades att Raheem Sterling saknas på grund av familjeskäl.

Matchens första heta målchans fick Senegal. Efter att Harry Maguire slarvat i uppspelet kunde Senegal ställa om och efter att John Stones blockat avslutet från Dia störtade Ismaila Sarr fram på returen men avslutet högt över.

Bara minuter senare fick Senegal nästa fina chans när Ismaila Sarr hittade fram till Boulaye Dia som tvingade Jordan Pickford till en vass räddning.

Men efter 38 minuters spel skulle nästa Sunderland-fostrade (Pickford den första) spelare sätta sin prägel på matchen. Jordan Henderson följde med i anfallet och störtade in i straffområdet, Bellingham hittade in till mittfältaren som placerade in bollen bakom Mendy.

"Hendersons löpning är perfektion, och det är ett riktigt kyligt avslut. Än en gång får Southgate rätt", skriver Sky Sports reporter Rob Dorsett efter målet.

Precis innan paus utökade England till 2-0 och Harry Kane fick göra sitt första VM-mål 2022.

Harry Kanes 2-0-mål betydde att han blev historisk. Det var hans elfte mål i stora landslagsturneringar (EM eller VM) med det är han bäst i England före Gary Lineker som står på tio. Han är dessutom endast ett mål bakom Wayne Rooney nu som den som gjort flest mål för det engelska landslaget någonsin.

Efter målet hyllades dock mest Jude Bellingham i brittisk media och av engelska legendarer:

- Jude Bellingham. Jag vet inte vad han äter till frukost men han är överallt. Han bara studsar runt över hela planen, säger Matt Upson i BBC.

Senegals Aliou Cissé agerade sedan direkt i den andra halvleken genom att göra ett trippelbyte. Pathé Ciss, Iliman Ndiaye och Krepin Diatta av. Pape Gueye, Bamba Dieng och Pape Sarr in.

Men trippelbytet gav ingen effekt, istället kunde England sätta dit 3-0 efter knappa timmens spel och de unga talangerna hade väldigt roligt ute på planen. Foden spelade fram till Saka som retfullt enkelt lättade bollen över Mendy.

"Fantastiskt spelat av Foden och ett skickligt avslut från Saka. England har kul där ute", skriver Sky Sports reporter Nick Wright efter 3-0-målet.

Ett mål som blev matchens sista och England ställs nu mot Frankrike i kvartsfinal. Den matchen spelas på lördag, den 10:e december.

- Slutspelsmatcher är aldrig lätta, mentaliteten var fantastisk inledningsvis. Tre raka hållna nollor så det är väldigt viktigt. En väldigt bra dag för oss, säger Harry Kane efter matchen.

Kane hyllar också Saka, Foden och Bellingham:

- De är briljanta, vi har en väldigt fin mix och samtliga tre av de har stora delar i målen vi gör idag.

Startelvor:

England: Pickford - Walker, Stones, Maguire, Shaw - Bellingham, Rice, Henderson - Saka, Kane, Foden.

Senegal: Mendy; Sabaly, Diallo, Koulibaly, Jakobs; Ciss, Mendy, Diatta; NDiaye, Dia, Sarr.