Förvirring efter franska träningen

Det ligger en världsmästartitel i potten när Frankrike och Argentina möts på söndagen.

Kanske var det därför som den franske förbundskaptenen Didier Deschamps började dribbla med sin elva på lördagens träningspass, när alla spelare var tillgängliga igen efter sjukdomarna som landslaget drabbats av.

Enligt RMC Sport laborerade Deschamps med sin elva under träningen och i början av passet spelade Marcus Thuram till vänster och Kylian Mbappé tog platsen uppe på topp. Olivier Giroud då? Han fick spela lite med ”B-uppställningen”.

RMC spår att Thuram-draget bara var en bluff och tidningen skriver att det ska mycket till för att Giroud ska inleda finalen på bänken.

Men L'Equipe uppger att det faktiskt är troligt att Thuram kan få starta. Enligt den franska tidningen finns det en reell risk att Giroud tvingas inleda på bänken på grund av att han fick en smäll på ena knäet i semifinalen mot Marocko.

Marcus Thuram har hoppat in i en del matcher under turneringen och då spelat just på vänsterkanten, bland annat i semifinalen mot Marocko. I mötet med Marocko valde Deschamps att flytta upp Kylian Mbappé längst upp och byta ut Olivier Giroud.

Troliga startelvan för Frankrike i VM-finalen, enligt RMC Sport:

Lloris - Koundé, Varane, Upamecano, T. Hernandez - Tchouaméni, Griezmann, Rabiot - Dembélé, Giroud, Mbappé.

VM-finalen mellan Frankrike och Argentina sänds på TV4 samt på C More. Studiostart 14.30.