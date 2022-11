Gündogan efter politiska starten på VM: "Politiken är avslutad"

VM 2022 inleddes med dunder och brak, inte minst politiskt. Dagen innan mästerskapet skulle starta förbjöd Fifa de sju europeiska lag som tydligt hade förmedlat att de ville att lagkaptenen skulle bära bindel med budskapet "One Love".

Det tyska landslaget svarade med att hålla handen för munnen under lagbilden inför premiären mot Japan. Det skulle symbolisera att de inte låter sig tystas. Förbundet vill även ställa Fifa inför rätta i idrottes skiljedomstol, CAS.

För målskytten i premiären, Ilkay Gündogan, var det självklart att protestera tillsammans. Men nu tycks han vara något trött på det politiska.

ANNONS

- Ärligt talat, ur min synpunkt, är politiken avslutad, säger han enligt Bold.dk.

Han lyfte även fram en positiv aspekt av att Qatar står som värdland för VM.

- Qatar är väldigt stolta över att vara värd för VM. Det är också det första muslimska landet att göra det, och jag kommer från en muslimsk familj. Många muslimer är stolta, säger han.

Under söndagen kryssade Tyskland mot Spanien. Härnäst väntar Costa Rica. Matchen sänds på TV4 och streamas på C More.