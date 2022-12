Gvardiols flört: "Kanske kommer jag att spela i Chelsea en dag"

Joško Gvardiol var i allra högsta grad en bidragande faktor till att Kroatien tog sig vidare till åttondelsfinal i VM. Mittbacksjätten spelade samtliga matcher från start i gruppspelet, och imponerade.

Efter prestationerna i landslagströjan är det inte svårt att förstå varför Chelsea försökte köpa loss Gvardiol från RB Leipzig i somras, men då valde 20-åringen att stanna och förlänga sitt kontrakt med Bundesliga-klubben. Uppgifter gör dock gällande att Chelsea kommer göra ett nytt försök i januari.

När Gvardiola själv fick frågor om sin framtid - och Chelsea - efter 0-0-matchen mot Belgien flörtade han lite med "The Blues".

- Min agent tar hand om det och vi får se vad som händer. Just nu är jag lycklig i Leipzig. Jag vet inte, vi får se - man vet aldrig. Allt jag kan säga är att jag är glad i Leipzig och just nu kommer jag att stanna där och prestera för dem, säger Gvardiola till The Athletic.

- Det (Chelsea) är en stor klubb, så klart. Vem vet, kanske kommer jag att spela där en dag. Det är väldigt trevligt att se sådana saker eftersom (Mateo) Kovačić är där, så man vet inte. Jag ska prata med honom. Jag behöver tänka på det.

Just Mateo Kovačić passade på att ösa lovord över sin unga lagkamrat efter VM-avancemanget.

- Han är fenomenal. Han är 20 år och redan fantastisk. Han kan spela på den absolut högsta nivån redan och han kommer bara fortsätta att bli bättre, sa Kovačić enligt Sky Sports.

Joško Gvardiols kontrakt med RB Leipzig sträcker sig till 2027.