Journalist kvarhållen utanför arena - fick inte bära tröja med regnbågsfärger

Sju landslag - bland andra England och Tyskland - hade för avsikt att använda OneLove-bindel, en form av regnbågsbindel, i VM. Men efter hot från Fifa om gula kort och att tvingas lämna planen, så fick de skippa den idén.

Timmar efter att det blev offentligt rapporterar nu den amerikanske journalisten Grant Wahl, som arbetar för CBS, att han först blev nekad tillträde till mötet mellan USA och Wales på Ahmad bin Ali Stadium, då han hade en t-shirt på sig med en fotboll omgiven av regnbågsfärger.

Wahl hävdar att säkerhetspersonal sa följande till honom:

- Du måste byta tröja. Det är inte tillåtet.

En stund senare gick han ut på Twitter med att han han är okej, och har fått komma in på arenan med sin t-shirt. Däremot blev han kvarhållen utanför arenan i en dryg halvtimme.

Mötet mellan USA och Wales börjar klockan 20.00 och sänds på TV4 och streamat på cmore.se. Studion börjar klockan 19.00.

I’m OK, but that was an unnecessary ordeal. Am in the media center, still wearing my shirt. Was detained for nearly half an hour. Go gays 🌈 https://t.co/S3INBoCz89