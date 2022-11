JUST NU: Duke nickar in ledningsmålet för Australien

Tunisien inledde turneringen med ett överraskande kryss mot Danmark medan Australien åkte på storstryk mot gruppfavoriten Frankrike. Nu ställs lagen mot varandra i den viktiga andra gruppspelsomgången.

Australiens tränare Graham Arnold gör en förändring efter förlusten mot Frankrike. Fran Karacic går in som högerback i stället för Nathaniel Atkinson, som hade det tufft mot Kylian Mbappé i premiären.

Även Tunisien gör en förändring där Naim Sliti tar plats som högerytter i stället för Anis Slimane. I Tunisien finns även den ex-allsvenske profilen Issam Jebali med från start igen. Australien tog kommandot första kvarten utan att skapa några riktigt heta målchanser. Tunisien såg sedan ut att växa in i matchen med ett mäktigt publiktryck i ryggen, i stället kom kallduschen i den 23:e minuten.

Craig Goodwin fick bollen i sin vänsterytterposition och skickade in bollen mot straffområdet som styrdes via en tunisisk försvarare mot centertanken Mitchell Duke. Duke lyckades, trots riktningsförändringen, nickskarva in bollen i bortre, ottagbart för Aymen Dahmen.

- Lysande nick. De har lite tur med inspelet men Duke hade fortfarande mycket att göra. Kontrollerat och precist i hörnet. Strålande, kommenterade förre Englandmittfältaren Danny Murphy i BBC.

Tunisien var sedan ytterst nära en kvittering två gånger om innan paus. Första läget i den 41:a minuten när förre Elfsborgspelaren Issam Jebali bröt sig loss och bollen nådde till slut Mohamed Drager som sköt men mittbacken Harry Souttar kom till undsättning med en jätteblock.

- Enastående block. Målräddande aktion som bevarar Australiens ledning, kommenterade BBC:s Vicki Sparks. Två minuter senare var det dags igen. Återigen Issam Jebali som offensiv regissör när han hittade in till Youssef Msakni med ett fint inspel som dock sköt utanför. Ledningen stod sig till pausvilan och insatsen hyllades: - Australien har varit helt fantastiskt. Arbetstakten, kvaliteten. Mitchell Duke har sammanfattat allt som har varit bra för dem, sa BBC:s Danny Murphy.

Startelvor:

Tunisien: Dahmen - Bronn, Meriah, Talbi - Drager, Skhiri, Laidouni, Abdi - Sliti, Jebali, Msakni

Australien: Ryan - Karacic, Souttar, Rowles, Behich - Mooy - Leckie, Irvine, McGree, Goodwin - Duke