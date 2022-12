JUST NU: Rashford bänkad - så startar England och Senegal

England är obesegrat så här långt i VM och man vann grupp B före USA efter två segrar och ett kryss.

Under söndagskvällen ställs "Three Lions" mot "Lions of Teranga", Senegal, som kom tvåa i grupp A efter att ha besegrat Ecuador i den sista avgörande matchen i den gruppen.

Inför åttondelsfinalen väljer Gareth Southgate att bänka Marcus Rashford trots succén med två mål mot Wales i den avslutande gruppspelsmatchen. Istället kommer Bukayo Saka in från start som slog till med två mål i premiären.

Raheem Sterling saknas på grund av familjeskäl, detta bekräftade England under söndagskvällen.

Startelvor:

England: Pickford - Walker, Stones, Maguire, Shaw - Bellingham, Rice, Henderson - Saka, Kane, Foden.

Senegal: Mendy; Sabaly, Diallo, Koulibaly, Jakobs; Ciss, Mendy, Diatta; NDiaye, Dia, Sarr.