Kina censurerade VM-publikbilder: "Man tycker det är skamlöst"

VM är i full gång i Qatar, men i Kina får inte supportrar se samma tv-bilder från mästerskapet som människor får ta del av i andra delar av världen.

Under söndagen rapporterade nyhetsbyrån AFP att den statliga, kinesiska kanalen CCTV visade bilder på spelare, ledare och arenan varje gång som kameran zoomade in på publiken under mötet mellan Japan och Costa Rica, vilket bland annat skilde sig åt från Douyin, som är Kinas motsvarighet till sociala medier-plattformen Tiktok.

Nu berättar Jojje Olsson, som är journalist på sajten kinamedia.se, att CCTV:s censur av publikbilder hör ihop med att det i helgen varit stora protester i Kina mot landets "nollcovid"-linje med "lockdown" och karantän. Den kinesiska staten vill inte att kineser ser att supportrar samlas på fulla VM-arenor i Qatar utan munskydd.

- De senaste veckorna har det ökat med "lockdown" och karantän i Kina. Det är fler kineser än tidigare som sitter i karantän och det har skapat viss irritation, framför allt när folk sett på VM och att tiotusentals fans utan ansiktsmasker står och hejar fram sina lag på överfyllda läktare, vilket lett till stora reaktioner. Folk har frågat: "Lever vi ens på samma planet?", säger han till Fotbollskanalen.

- Man har då kritiserat de här nya tilltagande lagarna som finns i Kina, och på grund av att man då vill dämpa all kritik mot den rådande politiken från kinesiska myndigheter, så har man börjat censurera publik-bilder, så folk i Kina inte ska se att man kan se på fotboll på andra ställen utan ansiktsmask och ute i det fria, fortsätter han.

Är du förvånad över censuren?

- Jag är inte alls särskilt förvånad, då man sett censuren av de här protesterna som äger rum runt omkring i Kina. Man censurerar alla möjliga sorters detaljer, som skulle kunna sprida sig och skapa en negativ reaktion. Just det här med att man kan leva mycket friare på andra platser och ha det mycket mer roligt än vad man kan ha i Kina är känsligt för kinesiska myndigheter. Därför väljer man att ta bort alla tecken på att covid-politiken i andra länder kanske är bättre än den kinesiska (covid-politiken).

Olsson menar även att människor börjar bli rejält upprörda över covid-politiken i Kina.

- Jag tror att den främsta effekten det här får är att folk blir ännu mer irriterade över censuren. Vi har sett att protester mot Kinas covid-politik ökat och varit väldigt omfattande under helgen. Från de kinesiska demonstranternas sida uppmärksammar man att en viss censur äger rum, och när den även tränger in i ett fotbolls-VM och andra små, relativt obetydliga saker, är nog risken att irritationen växer bland kinesiska tv-tittare och kinesiska invånare. Å andra sidan är det inte så mycket de kan göra, då staten kontrollerar sociala medier så pass hårt, säger han.

Han fortsätter:

- Jag har flera kompisar i Kina som tycker om att titta på fotboll, och ända sedan VM började har de varit ganska bestörta över att de inte kan se matcher på tv tillsammans med sina vänner, då man inte får lämna hemmet, samtidigt som barer och restauranger är stängda. Nu när den här censuren till och med är på tv, så tycker man att det är skamlöst från myndigheternas sida, då de försöker göra allt för att rättfärdiga den egna covid-politiken med fortsatt nolltolerans.