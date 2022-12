Lionel Messi historisk - gick om Lothar Matthäus

2006 gjorde han sin första VM-match, 18 år gammal fick han också göra sitt första VM-mål när Argentina besegrade Serbien och Montenegro med 6-0.

16 år senare står Lionel Messi i sin andra VM-final och jagar sitt första VM-guld men redan när domaren blåste igång matchen blev argentinaren historisk.

I och med att han spelade VM-finalen gjorde han VM-match nummer 26 och han passerade därmed Lothar Matthäus som den herrspelare som gjort flest antal VM-matcher.

Allt pekar också på att finalen blir det sista Messi gör i VM-sammanhang:

- Att avsluta min VM-karriär med min sista match i en final. Allt jag varit med om i det här mästerskapet, vad folk upplevt och hur mycket folket i Argentina njuter av det hela är väldigt känslosamt, sa han enligt CNN efter semifinalen.

26 - Lionel Messi is set to become the all-time record holder for most games played at the World Cup (26). Enduring. pic.twitter.com/WmDnXp6h6n