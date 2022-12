Lionel Messi hyllas: "Satte punkt"

Argentina blev världsmästare 2022 efter ett galet drama mot Frankrike. Lionel Messi stod för två mål och Kylian Mbappé svarade upp med ett hattrick men Argentina drog det längsta strået och kan titulera sig världsmästare.

Lionel Messi fick till slut vinna ett världsmästerskap och nu är han den största någonsin, enligt Henok Goitom.

- Många har redan sagt att han är 'greatest of all time'. Nu satte han punkt för all befolkning på den här jorden som finns att han faktiskt är 'greatest of all time', säger han efter matchen i TV4 och C More.

- Det var skrivet i stjärnorna att han skulle få den här pokalen. Ingen hade kunnat skriva ett bättre slut, man vet nu varför man älskar fotboll, säger Kim Källström.

ANNONS

När Gonzalo Montiel avgjorde straffläggningen satte han punkt för "den bästa finalen någonsin", enligt Siavoush Fallahi.

- Bästa finalen som jag har upplevt, jag säger nog bästa finalen någonsin också. Otroliga scener, två världsstjärnor som levererar i Mbappé och Messi. Helt otrolig final, säger experten i TV4:s sändning:

- Smått overklig och helt underbar final, lägger Kim Källström till.

Även om diskussionen är stängd för nu varnar Siavoush Fallahi för att Kylian Mbappé kan öppna upp den igen om några år.

- Jag kände att nu stänger Lionel Messi diskussionen (om vem som är bäst) men det känns som att Kylian Mbappé öppnade upp den med den här finalinsatsen. Han kommer ha en så pass lång karriär och vinna så pass mycket att vi säkerligen kommer diskutera längre fram. Men det fanns andra diskussioner som Messi stängde.