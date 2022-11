LISTA: Bäst betalda förbundskaptenerna i VM

1. Hans-Dieter Flick (Tyskland), drygt 71 miljoner kronor per år.

2. Gareth Southgate (England), drygt 64 miljoner kronor per år.

3. Didier Deschamps (Frankrike), drygt 42 miljoner kronor per år.

4. Tite (Brasilien), drygt 39 miljoner kronor per år.

5. Louis van Gaal (Nederländerna), drygt 32 miljoner kronor per år.

5. Gerardo Tata Martino (Mexiko), drygt 32 miljoner kronor per år.

7. Lionel Scaloni (Argentina), drygt 29 miljoner kronor per år.

8. Félix Sánchez Bas (Qatar), drygt 26 miljoner kronor per år.

9. Fernando Santos (Portugal), drygt 25 miljoner kronor per år.

10. Murat Yakin (Schweiz), drygt 18 miljoner kronor per år.