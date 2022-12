Messi och Mbappe tar plats i VM-elvan: "Nu är han tidernas främsta"

MV: Wojcieh Szczesny, Polen

Två straffräddningar, en räddning på straffretur och mycket mer. Stod bara fyra matcher, men ingen målvakt var bättre i turneringen. Fortsatt bästa shotstoppern efter åttondelen med en räddningsprocent sett till Xg för målvakten på 86% (högst i turneringen) och en klassisk räddningsprocent på 83%. Polacken stod även för ett snitt på 5.6 räddningar per match (högst i turneringen), vilket säger att han hade en hel del att göra. Utan Szczesny hade Polen inte gått till åttondelsfinal.

RB: Achraf Hakimi, Marocko

Lika bra i offensiven som defensiven för sitt Marocko som stod för en historisk prestation i VM med sin fjärdeplats. Nästan tre lyckade dribblingar per match, flertalet hotfulla passningar och drivningar upp i plan samt strax under nio vunna dueller per match. En gigant på högerkanten och främst i både dribblingar och dueller av alla högerbackar i slutspelet.

CB: Marquinhos, Brasilien

Den främsta mittbacken sett till att generera hot i anfallspelet (xt) och starta anfallen för sitt lag. Dessutom en av de främsta att vinna bollen högt och återta bollinnehav. Självklar i elvan för sitt Brasilien och även i VMs elva enligt vår algoritm. Detta även om Brasilien åkte ut i en kvartsfinal.

CB: Romain Saïss, Marocko

Stark och sjävklar i duellerna. Ledde sitt Marocko i försvarsspelet. Har det högsta uppmätta måttet i xt prevented under VM. Som är ett försvarsmått för hur framgångsrik man är på att avlsuta motstånderens bollinnehav.

LB: Theo Hernández, Frankrike

Ersatte sin skadade bror i premiären. Och som han gjort det. Ett ständigt hot i anfallspelet för Frankrike och stark när det behövdes i defensiven. Har även varit bra i luften när det behövts. Visade den klass i VM han visat upp tidigare i Serie A.

CDM: Casemiro, Brasilien

Casemiro var inte med i gruppspelets elva, då precis utanför. Efter ett individuellt fortsatt bra slutspel letar han sig in i elvan. Justerar man försvarsstatistik efter bollinnehav som vi gör på Playmaker så ligger Casemiro i topp i de flesta parametrarna. Hans AI betyg hos oss är därför ej förvånande, högst av de sittande mittfältarna.

LCM: Luka Modrić Kroatien

Luka Modrić stod för ett fantastiskt VM ännu en gång. En av de främsta i turneringen i sitt passningsspel, skapade ständigt hot genom sina linjebrytande passningar och trygga hantering av boll i tighta områden på plan. Utöver det dominant i duellerna när det behövs.

RCM: Rodrigo De Paul, Argentina

Var inte heller med i gruppspelets elva men steppade upp några snäpp i slutspelet. Sågs som Messis beskyddare på sociala medier, och var duktig i duellerna även på plan. Sticker mest ut i sitt kreativa passningsspel där han var väldigt viktig för Argentina i slutspelet när de gällde att luckra upp packade försvar.

CAM: Antoine Griezmann, Frankrike

Stod inte för målproduktionen, men var Frankrikes stora kreatör i spelyta två mellan mittfält och anfall. Antoine var även väldigt framgångsrik i presspelet och försvarsspelet där han ypperst bidrog till att Frankrike vann tillbaka bollen och kunde ställa om. Den numera ofta underskattade Antoine Griezmann tar sig förtjänt in i VMs bästa elva.

F: Kylian Mbappé, Frankrike

Skrev i elvan efter gruppspelet att han kanske var världens för tillfället bästa spelare. Och det har kanske Messi bevisat att han får vänta på att utnämnas till i slutspelet, eller?

Fransmannen vinner VM:s guldsko på åtta mål, den högsta siffran sedan Ronaldo i VM 2002 för sitt Brasilien. 12 mål totalt i VM och fyller 24 år den 20e december. Kommer han bli VMs främsta målskytt genom tiderna innan han lägger av? Utöver målskyttet är han bland de främsta i nästan alla offensiva kategorier och sticker kanske främst ut i hans snabba löp med och utan boll, samt att kunna göra motståndaren i viktiga lägen.

F: Lionel Messi, Argentina

Tidernas främsta fotbollsspelare är han nu, Lionel Messi, det måste man kunna slå fast efter att han äntligen fick leda sitt Argentina till VM-guldet. Argentinaren stod för 7 mål i turneringen vilket hade räckt till guldskon i alla VM förutom nämnda 2002 sedan 1982.

Argentinaren har även främst skott-assist (nyckelpass + assist) tillsammans med Mbappé i turneringen. Utöver det så skapar han ständigt lägen för sitt lag med sitt drivande och dribblande av boll. Kommer Messi nu fortsätta bilda en otrolig trio med Neymar och Mbappé i PSG och gå för en sista CL titel, eller tar han flyget direkt till Miami? Det återstår att se.

Flertalet spelare är så klart värda att nämna även om de inte tog sig in i elvan. Bronsmatchens målvakter Bono och Livakovic gör fina VM med helt avgörande straffräddningar. Vi har Otamendi i Argentinas försvar samt Maguire som reser sig från kritiken i United och gör ett bra VM för England.



Vi har Jude Bellingham och Pedri hela Europas största talanger för tillfället? Samt Matteo Kovacic som även han är otroligt viktig för kroatien på mitten tillsammans med Modric. Bruno Fernandes ledde Portugal till kvarten och Gakpo var enormt viktig för sitt Nederländerna som nådde lika långt.

Ser vi till hela VMs främsta chansskapare likt vi gjorde efter gruppspelet ser det ut enligt följande:

Här har vi alla spelare som spelat mer än 200 minuter. Då kan vi ha med oss att Musiala och Lozano gjorde mycket sett till chansskapandet för sina länder även om det inte blev nått slutspel.

Sorterar vi i stället på 300 minuter så har vi bara med dem som spelade i slutspelet. Då kan vi se att Messi är rätt så överlägsen etta när det kommer till att skapa målchanser. Vi kan även se flertalet spanska spelare och konstatera att det underliggande såg rätt bra ut även om man åkte ut i 8del.

Vi kan även jämföra Messi mot Mbappé, för vem var bäst i VM egentligen?



Kollar vi på hur många mål de gjorde sett till deras förväntade antal mål (xG). Där np:G-xG är differensen på mål per match sett till xG per match. Np står för none penalty, alltså är dessa alla avslut förutom straffar.

Här ser vi att Mbappé gjorde fler mål än förväntat på sina lägen medan Messi gjorde ungefär lika många som förväntat sett till de lägen han tog sig till. En trend man kan se även i ligaspelet sedan Messi kom till PSG. Det finns alltså belägg att säga att Mbappé är en bättre avslutare. Sen är VM bara ett fåtal matcher jämfört med ett ligaspel så det måste man såklart ta in i perspektivet.

När det kommer till chansskapande är situationen den motsatta oavsett om vi kollar på passningar, eller drivningar/dribblingar av boll. Messi sticker dock ut lite mer när det kommer till att skapa hot genom sitt passningsspel. En parameter där han är klart bäst i hela turneringen.

När det kommer till lite bredare spaningar i VM, så kan vi se att likt i ligafotbollen runt om i världen så har avsluten flyttat sig närmare mål sedan VM 1994. En trend som ökat mestadels de senaste tre världsmästerskapen.

xG per skott har alltså ökat, detta betyder däremot inte att xG generellt har ökat i VM eller antalet mål per match. De är positionerna där skotten tas som har ändrats. Målsnitten i VM kan vi ses i grafen nedan för alla världsmästerskap.

En annan snackis i VM är tilläggstiden. Något vi kan se har gett rejäl effekt jämfört med senaste VM. 2018 hade vi en effektiv speltid på nästan 54 minuter medan 2022 landar vi på nästan 56,5 minuter. FIFA har alltså fått ut önskad effekt och frågan är vilka ringar på vattnet detta kommer få.

Om maskning har minskat däremot? Det kan man inte se någon trend för i datan, mer att man fyllt på med mer tillägg för att åtgärda bättre för det som sker under ordinarie tid.

Har detta VM haft fler skrällar en tidigare då? Nej är svaret på den om man iaf kollar på skillnad i rank mellan vinnande och förlorande lag i VM, som vi på fotbollslabbet valt att göra.

Däremot så har tre matcher tagit sig in på en topp 10 lista över största skrällarna sett till den enskilda matchen. Där Kameruns seger mot Brasilien i sista omgången kvalar in på en förstaplats.

år match resultat rank diff 2022 Cameroon-Brazil 1-0 1621-2195 -574 1950 United States-England 1-0 1555-2074 -519 2022 Saudi Arabia-Argentina 2-1 1635-2143 -508 1982 Algeria-West Germany 2-1 1648-2108 -460 2006 Ghana-Czech Republic 2-0 1606-2007 -401 2002 Senegal-France 1-0 1702-2096 -394 2018 South Korea-Germany 2-0 1676-2044 -368 2022 Tunisia-France 1-0 1694-2046 -352 2010 Switzerland-Spain 1-0 1761-2112 -351 1930 Yugoslavia-Brazil 2-1 1591-1930 -339

