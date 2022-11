Officiellt: Fikayo Tomori petas av Southgate - här är Englands VM-trupp

Englands VM-trupp är presenterad. Gareth Southgate meddelade sin 26-mannatrupp som ska representera England under mästerskapet i Qatar under torsdagen.

När truppen släpptes stod det klart att bland annat Milans back-stjärna Fikayo Tomori petas. Istället väljer den engelska förbundskaptenen att satsa på Harry Maguire.

I övrigt är det värt att notera att Trent Alexander-Arnold är uttagen. En spelare som det har debatterats mycket kring i brittisk media under den här säsongen.

Hela Englands trupp:

Målvakter: Jordan Pickford, Aaron Ramsdale, Nick Pope.

Försvarare: Kyle Walker, Kieran Trippier, Eric Dier, Ben White, Trent Alexander-Arnold, Conor Coady, Harry Maguire, Luke Shaw, John Stones.

Mittfältare/Anfallare: Callum Wilson, Harry Kane, James Maddison, Declan Rice, Jude Bellingham, Jordan Henderson, Kalvin Phillips, Marcus Rashford, Mason Mount, Phil Foden, Bukayo Saka, Conor Gallagher, Jack Grealish, Raheem Sterling.

England spelar i samma grupp som Iran, USA och Wales. Premiären spelar "Three Lions" mot Iran den 21 november.

Your #ThreeLions squad for the @FIFAWorldCup! 🦁 pic.twitter.com/z6gVkRTlT3