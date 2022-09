Öppna brevet till Fifa: Kasta ut Iran från VM

I över fyra decennier har inte kvinnor tillåts besöka idrottsarenor i Iran. Kvinnorättsorganisationen OpenStadiums har som syfte att få ett slut på alla diskrimineringar i landet och att kvinnor ska tillåtas gå på sportevenemang.

I svallvågorna av protesterna efter Mahsa Aminis död skriver nu OpenStadiums ett öppet brev till Fifa och dess president Gianni Infantino.

"I åratal har vi, tillsammans med fotbollssupportrar och människorättsorganisationer över hela världen, anropat Fifa och dig (Infantino) att agera eftersom Iran fortfarande vägrar kvinnors rättighet att besöka fotbollsmatcher. Du har upprepat åtagandet om att Fifa skulle lösa de grova överträdelserna av mänskliga rättigheter, men tyvärr är att slutsatsen att det bara är tomma ord och tomma löften. Ingenting har förändrats - iranska kvinnor är fortfarande utelåsta från "det veckra spelet" och vi förtrycks systematiskt när vi försöker gå in på arenor i Iran", skriver OpenStadiums.

I det öppna brevet pekar kvinnorättsorganisationen på att journalister har fängslats och att en fotbollsspelare som protesterade mot regimen har skjutits till döds av iranska myndigheter. Dessutom trycker man på det iranska förbundet förtrycker sina landslagsspelare och att de riskerar att kastas ut från laget om de säger vad de tycker.

Därför kräver OpenStadiums att landslaget ska kastas ut från VM i linje med Fifas stadgar och mer specifikt artikel 3 och 4 som handlar om arbetet mot diskriminering och strävan efter vänskapliga relationer.

"Det här är inte bara ett krav från våra grupper och kampanjer i Iran. Vi kommer att be alla fans runtom i världen att sätta ljus på, diskutera och backa den här uppmaningen att Iran ska uteslutas från VM. Mycket eftersom det här landslaget inte representerar oss eller våra värderingar som iranska medborgare längre. Och igen, vi begär handling och straff på grund av förtrycket av våra kvinnor och fansen i iransk idrott."

As Iranian football fans, with heavy heart we asked FIFA, due to ongoing human rights violation based on Articles 3-4 of its statutes, immediately expel Iran from #Qatar2022 Worldcup.



Open letter to @FIFAcom⬇️#MahsaAmini#مهسا_امینی#banIRfromWorldcup#StandwithIranianWomen pic.twitter.com/b1tbOJR3T2