Paulo Dybala historisk under straffläggningen mot Frankrike

Lionel Scaloni stod för ett vågat drag under gårdagens straffläggning. Den argentinska förbundskaptenen bytte in Paulo Dybala i minut 121 och han fick sedan slå en straff under avgörandet.

Ett recept för misslyckande rent historiskt sett i EM och VM.

Statistiktjänsten Gracenote skriver att strategin med att byta in en spelare under förlängingen tänkt att slå en straff i ett potentiellt straffavgörande inleddes med att Sven Göran Eriksson bytte in Jamie Carragher i minut 119 under kvartsfinalen mellan England och Portugal 2006.

Carragher missade och enligt Gracenote skedde det sedan inte förens 10 år senare, när italienska Simone Zaza byttes in i förlängningen under EM och brände.

ANNONS

Totalt sedan 2006 har åtta spelare byts in i det absoluta slutskedet av en förlängning för att slå en straff. Samtliga har missat, fram tills Dybalas straff igår.

Paulo Dybala blev därmed, enligt Gracenote den första spelaren i EM- och VM-historien att bytas in i slutskedet av en förlängning och göra mål på sin straff.