Qatarisk journalist hånar Tyskland för markeringen mot Fifa - efter fiaskoförlusten mot Japan

Fifa har stoppat Tyskland och sex andra europeiska landslag från att bära ”OneLove”-kaptensbindlar under VM. Flera nationer övervägde att använda bindlarna in i det sista och trotsa Fifa, men efter hot om sportsliga konsekvenser valde samtliga nationer att avstå.

När Tyskland under onsdagen skulle spela sin VM-premiär stod man dock för en kupp och valde att markera mot Fifa. Under lagfotot innan avspark radade samtliga spelare i den tyska startelvan upp och höll för sina munnar.

Det tyska fotbollsförbundet, DFB, förklarade kort efter på sociala medier innebörden bakom gesten och varför man gjorde den.

"Med vår kaptensbindel ville vi vara ett exempel för värderingar som vi lever med i landslaget: mångfald och ömsesidig respekt. Att höja rösten tillsammans med andra nationer. Det här handlar inte om ett politiskt budskap: mänskliga rättigheter är inte förhandlingsbara", skrev DFB på Twitter och fortsatte:

"Det borde vara självklart, men det är det tyvärr inte. Det är därför detta budskap är så viktigt för oss. Att förbjuda oss från bindeln är som att förbjuda oss från att prata. Vår hållning håller fast".

Vad gällde det fotbollsmässiga i VM-premiären stod Tyskland för ett stort fiasko. Efter att ha tagit ledningen med 1-0 på straff i den första halvleken, som Ilkay Gündogan förvaltade säkert, vände Japan och vann med 2-1 då inhopparen Takuma Asano satte segermålet i den 83:e minuten.

I efterspelet av matchen har en qatarisk journalist, Mohammed Al-Kaabi, hånat Tyskland för deras ställningstagande och förlust. I en tweet efter matchen skriver Al-Kaabi: "Det här är vad som händer när man inte fokuserar på fotboll", tillsammans med en bild på det tyska landslagets lagfoto, en bild på resultatet 2-1 och en leende emoji.

Al-Kaabi har samarbetat med spanska El Chiringuito och Deportes Quatro, samt de arabiska medierna Sport 360 Arabiya och Goal Arabia.

This is what happens when you don’t focus on football 🤷🏻‍♂️😅 pic.twitter.com/NinsBbSPiK