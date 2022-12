Reyna svarar - efter besvärande uppgifterna: "Jag var förstörd"

Borussia Dortmunds offensive spelare Giovanni Reyna, 20, var med i USA:s VM-trupp, men fick "bara" speltid i två matcher i Qatar. Tidigare under måndagen uppgav The Athletic och ESPN att supertalangen visade "alarmerande" svagt engagemang på träningar inför landslagets premiär mot Wales, vilket uppges lett till missnöje bland lagkamrater.

USA:s förbundskapten Gregg Berhalter skrev samtidigt nyligen på charterworks.com att landslaget hade "en spelare som inte infriade förväntningarna på och utanför planen" under VM, vilket uppges varit just Reyna. Berhalter, som inte nämnde spelaren vid namn, skrev att det gick så långt att landslagsledningen var nära att skicka hem spelaren.

Nu går Reyna ut på Instagram och kommenterar sitt agerande under VM. Han ber om ursäkt för svagt engagemang under vissa träningar, men förklarar också anledningen till det, och menar att han blev förlåten för det under mästerskapet.

"Jag hoppades på att inte behöva kommentera saker från VM. Min tro är att saker som händer i ett lag ska vara privata. Med detta sagt har det gjorts uttalanden om min professionalitet och karaktär, så jag känner ett behov av att göra ett uttalande", skriver han på Instagram och fortsätter:

"Strax före VM sa förbundskapten Berhalter till mig att min roll i mästerskapet skulle vara väldigt begränsad. Jag var förstörd. Jag spelar med stolthet och passion. Fotboll är mitt liv, och jag tror på mina förmågor. Jag förväntade mig fullt ut att få - och ville desperat - bidra till en talangfull grupp, då vi försökte göra ett bra VM."

"Jag är också en väldigt känslosam person, och jag erkänner till fullo att jag lät mina känslor ta över, påverka min träning och mitt beteende under några dagar efter att jag fick höra om min begränsade roll. Jag bad mina lagkamrater och tränare om ursäkt för detta, och jag fick höra att jag var förlåten. Därefter skakade jag av mig min besvikelse och gav allt jag hade på och utanför planen."

"Jag är besviken över att det finns en fortsatt bevakning av den här frågan (liksom några väldigt fiktiva händelser av det här) och extremt förvånad över att någon i det amerikanska landslagets stab bidrar till det. Förbundskapten Berhalter har alltid sagt att frågor som kommer upp inom laget kommer stanna inom laget, så att vi kan fokusera på laget och våra framsteg. Jag älskar mitt lag, jag älskar att representera mitt land, och jag fokuserar nu bara på att bli bättre och växa som fotbollsspelare och person. Jag hoppas att alla som är involverade i amerikansk fotboll framöver bara fokuserar på det som är bäst för herrlandslaget, så att vi kan njuta av stora framgångar under VM 2026.

USA åkte ut mot Nederländerna i åttondelsfinal i VM. Reyna har gjort fyra mål på 16 A-landskamper med det amerikanska landslaget.