Ronaldos svar - efter påstådda avskedshotet

Cristiano Ronaldo, 37, blev under tisdagen bänkad och hoppade in i andra halvlek i 6-1-segern mot Schweiz i åttondelsfinalen i VM i Qatar. När Ronaldo hoppade in ledde Portugal med 5-1, och på övertid fastställde Rafael Leao slutresultatet.

Tidigare under torsdagen skrev den portugisiska tidningen Record att Ronaldo till och med hotade med att lämna landslaget - efter beskedet om att han skulle börja på bänken. Stjärnan uppges framfört det i en "het diskussion" med förbundskaptenen Fernando Santos, men sägs sedan lugnat ner sig och tänkt om.

Portugals fotbollsförbund gick senare under torsdagen ut och dementerade uppgifterna - och nu väljer Ronaldo att gå ut med ett kryptiskt meddelande i sina sociala medier.

"En grupp som är för nära för att brytas ner av yttre krafter. En nation som är för modig för att låta sig skrämmas av någon motståndare. Ett lag i ordets rätta bemärkelse, som kommer att kämpa för drömmen till slutet. Tro med oss. Styrka, Portugal", skriver han på Twitter.

Ronaldo startade i Portugals samtliga matcher i VM-gruppspelet. På lördag ställs Portugal mot Marocko i kvartsfinal i Qatar.