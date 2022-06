Så sänds FIFA fotbolls-VM 2022 på TV4 och C More

- Det blir ett speciellt mästerskap av många olika anledningar, både sportsligt och politiskt. Ur ett fotbollsmässigt perspektiv så ser vi fram emot ytterligare ett fantastiskt mästerskap, säger Erik Westberg, sportchef på TV4 och C More.

FIFA Fotbolls-VM avgörs för första gången på vintern och spelas mellan 21 november och 18 december i Qatar. TV4 och C More sänder bland annat regerande mästaren Frankrikes samtliga gruppspelsmatcher, två gruppspelsmatcher med Danmark och två gruppspelsmatcher med Brasilien. VM-finalen avslutar mästerskapet på TV4 och C More den 18 december.

ANNONS

- Det blir ett annorlunda VM. Av lätt insedda skäl och på goda grunder det mest ifrågasatta genom tiderna. På det sportsliga planet är det världens största fotbollsturnering där de flesta av världens bästa spelare är på plats. Fotbollsmässigt blir det ett underhållande sällskap i adventstider, även utan Sveriges medverkan, säger Lasse Granqvist, kommentator på TV4 och C More.

Utöver att VM för första gången spelas under vinterhalvåret är det också första gången det kommer att dömas matcher av kvinnliga domare i ett herr VM. Bland de kvinnliga huvuddomarna som följer med för att döma i Qatar-VM finns namn som Stéphanie Frappart, Salima Mukansanga och Yoshimi Yamashita.

Neuza Back, Karen Díaz Medina och Kathryn Nesbitt är uttagna som assisterande domare.

- Det här avslutar en lång process som startade för flera år sedan, med att ta fram kvinnliga domare till turneringar för herrar och herrjuniorer. Det här betonar att det för oss handlar om kvalitet och inte kön, säger domarkommitténs ordförande Pierluigi Collina till Fifas hemsida och fortsätter:

ANNONS

- Jag hoppas att valet av damliga elitdomare för viktiga herrtävlingar i framtiden kommer att uppfattas som något normalt och inte längre som sensationellt. De förtjänar att vara med i VM eftersom de ständigt presterar på en riktigt hög nivå, och det är den viktiga faktorn för oss.

Samtliga 32 matcher från FIFA fotbolls-VM som sänds på TV4:s kanaler streamas även exklusivt på C More. SVT sänder övriga 32 matcher.