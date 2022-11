Senegals drag för Mané - vänder sig till häxdoktorer

När Bayern München vann med 6-1 mot Werder Bremen i tisdags tvingades Sadio Mané kliva av skadad. Och det ska handla om en allvarlig skada. Franska L’Equipe hävdar att det kommer att hålla storstjärnan borta från VM-spel med Senegal.

Men Senegal har inte gett upp hoppet och tar till alla medel för att få 30-åringen spelklar till mästerskapet.

- Vi kommer att använda oss av häxdoktorer. Jag vet inte om de är effektiva, men i det här läget så kommer vi att använda oss av dem oavsett vad. Vi hoppas på mirakel. Han måste vara med, säger Fatma Samoura, senegales som är generalsekreterare i Fifa, till Europe 1 enligt Daily Mail.

En uppgav för AFP i torsdags att Sadio Mané kommer att finnas med i Senegals trupp oavsett om han kan spela i VM eller inte. Och mycket riktigt finns han med i VM-laget, som presenterades under fredagen.

Official. Senegal list for the World Cup includes Sadio Mané. 🚨🇸🇳 #WorldCup2022



Full squad: pic.twitter.com/UwEja4nW30