Southgate förklarar varför Foden blev kvar på bänken: "Inte rätt att spela honom centralt"

Det engelska laget buades ut efter fulltid mot USA.

Phil Foden blev kvar på den engelska bänken under hela matchen mot USA. Ett val av Southgate som i efterhand kritiserades av flertalet experter.

På presskonferensen efter matchen bemötte den engelska förbundskapten kritiken:

- Jag var det (frestad att byta in honom). Oavsett vilken forward som hade blivit utan speltid, så hade jag ändå fått frågan:”Varför bytte du inte in just han?”. Vi ville byta på kanterna, säger han och fortsätter:

- Vi tyckte inte att det var rätt att spela Foden centralt eftersom han inte spelar där för sin klubb. Defensivt var det väldigt svårt för de tre centrala att få det att fungera. Det var delvis därför trodde vi att Henderson kunde hjälpa till för att ge Jude (Bellingham) lite vila rent fysiskt.

Vidare menar Southgate att valet helt enkelt föll på andra spelare än Phil Foden ute på kanterna:

- Då blev det ett beslut på kanterna. Marcus (Rashford) är viktig med sin snabbhet och vi trodde att vi skulle kunna få något annorlunda. Vi bytte in Jack (Grealish) dessförinnan när vi inte fick tag i bollen och vi trodde att han kunde föra bollen framåt, säger han och fortsätter:

- Utan tvekan så älskar vi Phil (Foden) och han är en superb spelare. Vi hade kunnat välja Phil och då hade saker och ting kanske slutat annorlunda, men det här var beslutet vi tog i kväll.