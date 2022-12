Southgate överväger att lämna efter kritiken: "Det gör mig kluven"

England föll mot Frankrike och åkte ur VM i kvartsfinal.

Det kan ha varit Gareth Southgates sista landskamp som förbundskapten för England. Han själv erkänner nämligen att den senaste tiden har varit påfrestande och brittiska medier spekulerar i att den förre backen kommer att lämna sin post.

- Jag tycker stora delar av dessa 18 månader varit svåra. Å ena sidan har jag älskat de senaste veckorna men å andra sidan finns annat som hänt under de 18 månaderna. Sådant som sagts och skrivits. Kvällen i Wolverhampton. Det finns mycket i mitt huvud just nu som gör mig kluven, säger Southgate enligt The Guardian.

ANNONS

Kritiken mot Southgate har emellanåt varit hård och den nådde möjligen sin kulmen efter Nations League-fiaskot mot Ungern den 14 juni (0-4-förlust på Molineux).

Southgate är populär bland spelarna och bland andra Declan Rice och Harry Kane har vädjat till förbundskaptenen att stanna.

The Sun uppger att en stor del av fansen vill att Southgate ska vara över EM 2024. Samtidigt pekar tabloiden ut tänkbara kandidater som kan ta över. Precis som The Telegraph tidigare uppgett är Thomas Tuchel villig att kliva in om Southgate beslutar sig för att lämna, enligt The Sun. Men det engelska förbundet ska helst vilja ha en engelsman. Graham Potter, Eddie Howe och Brendan Rodgers finns i sådana fall alla med i bilden.

Mail menar att Potter och Tuchel sannolikt inte skulle vara intresserade, och tror mest på Rodgers eller Mauricio Pochettino