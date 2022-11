Svenskt initiativ mot Fifa - efter förbudet mot Danmark: "Man blir förbannad"

Danmark planerade inför VM att träna i träningströjor med texten ”Human rights for all”, som en markering mot Qatars kränkningar av mänskliga rättigheter, men det satte Fifa stopp för, och därmed valde det danska förbundet att backa för att undvika eventuell sportslig bestraffning.

- Vi är besvikna, sa DBU-direktören Jakob Jensen till Fotbollskanalen.

Nu har det startats ett svenskt, ideellt initiativ - ”Human tights for all” - som svar på Fifas beslut om Danmarks tröjor. Initiativet är ett sätt för människor att stå upp för mänskliga rättigheter genom att ladda ner en budskapsmall, på initiativets hemsida, med texten ”Human tights for all”, sedan lägga till valfri färg på texten och därefter trycka den på tights, som man sedan har på sig. Tanken är då att man uppmärksammar mänskliga rättigheter, och samtidigt protesterar mot Fifa. Vidare finns det en länk på initiativets hemsida till FN, där det går att skänka pengar för att skydda mänskliga rättigheter runt om i världen.

Malin Wikerberg, som är en av initiativtagarna, hoppas att initiativet leder till att människor bär tights med texten "Human tights for all” och därmed bidrar till ökad diskussion bland ”vanligt folk” om mänskliga rättigheter, och i bästa fall når Qatar, leder till någon form av protestaktion under VM och får något landslag, som det danska, att trycka ”Human tights for all” på sina tights som en protest mot Fifa och för att uppmärksamma mänskliga rättigheter under mästerskapet.

- Vi funderade på vad vi kan göra, då vi inte tycker att det är klokt att Fifa ska diktera. Vi kände att vi kan göra det här, och om vi bara får ut budskapet till vår närmaste krets och kan prata med barn om det och göra tights tillsammans, så är det någonting, säger hon till Fotbollskanalen och fortsätter:

- Det gick från ”Human rights for all” till ”Human tights for all”, då det kanske är det som krävs. Vad kan man säga utan att Fifa kan förbjuda det? Ja, de borde ju rimligtvis inte kunna förbjuda ”Human tights for all”, så det är om danskarna skulle kunna skriva det budskapet i stället, som en protest. De har cykelbyxor under sina shorts, så det ultimata hade varit om de skriver det.

- Man blir så jävla förbannad över att de (Fifa) ska diktera. Man såg presskonferensen när han (Fifa-presidenten Gianni Infantino) malde på om orätt och Europa. Det är så bisarrt och sjukt. Då ville vi göra något bisarrt tillbaka, som ”human tights for all”. Det ultimata är om det danska förbundet ser det som en möjlighet att göra ytterligare en protest, då det är ett så hett ämne.

Hur har responsen varit?

- Vi släppte det i går och har börjat bearbeta det. Jag har fått lite ingångar i England, som vi ska bearbeta och se om vi kan få någon slags påverkan och protest i det. Det är det vi håller på med nu.