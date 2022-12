Telegraph: Kaos inför VM-finalen - stor trängsel vid tunnelbanan

Närmare 90 000 åskådare väntas se VM-finalen mellan Argentina och Frankrike på Lusail Stadium i Qatar.

Dryga timmen inför avspark rapportade The Telegraph-journalisten Sam Wallace att tunnelbanesystemet i Qatar var "kraftigt" överbelastat. Detta då stora folkmassor hade samlats på huvudstationen Mesheired, där fansen var tvungna att byta tunnelbana för att ta sig till arenan.

Wallace menar att plattformarna var fulla och att det var "omöjligt att gå på tågvagnarna". Enligt vittnen på platsen är många biljettlösa fans på väg till Lusail för att ta del av finalupplevelsen.

"Dohas nya tunnelbanesystem har inte riktigt testats på det här sättet tidigare, bortsett från vissa perioder då anvädningen av kollektivtrafiken har varit tung före och efter matcher", skriver Wallace.

New York Times-journalisten Tariq Panja:

"Trängseln på tunnelbanan är egentligen inte relaterad till de som ska till Lusail. Det är människor som har fastnat i kaoset. Problemet är relaterat till fanszonen, som ligger på samma linje. Detta borde ha förutsetts", skriver han på Twitter.

Tyrone Francis, Sky News, var på plats och har publicerat en video från tunnelbanestationen.

"Tusentals människor trängdes inne på tunnelbanestationen vid Lusail Stadium. Inga tecken på någon publikkontroll - det blir bättre när man kommer ut. Förmodligen mycket folk utan biljetter", skriver han.

Trängslet var pågående 55 minuter innan avspark, som är klockan 16.00.

Med mindre än en timme till avspark gick Qatar Rail ut med ett pressmeddelande kring situationen i tunnelbanan.

"Alla Dohas tunnelbanestationer upplever många människor just nu. Tillträde till stationerna och förseningar samt förlängda väntetider är att räkna med. Vi ber om ursäkt för eventuella besvär detta kan orsaka. Vi uppdaterar kontinuerligt läget", skrev det statsägda transportföretaget.

Texten uppdateras

Argentina-Frankrike sänds på TV4 samt streamat på cmore.se, med avspark 16.00. Studiostart 14.30.

