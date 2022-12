TV: Här lämnar Ronaldo planen - före alla andra

Cristiano Ronaldo blev under tisdagen bänkad och hoppade in i andra halvlek i 6-1-segern mot Schweiz i åttondelsfinalen i VM i Qatar. När Ronaldo hoppade in ledde Portugal med 5-1, och på övertid fastställde Rafael Leao slutresultatet.

Efter slutsignalen gratulerade Ronaldo sin lagkamrat Goncalo Ramos, som stod för ett hattrick, tackade portugisiska supportrar med att klappa åt deras riktning och gick sedan av planen ensam, medan resten av laget fortsatte att fira på planen. Det är bilder som under gårdagskvällen och natten fått spridning i sociala medier och i internationell media.

Ronaldos agerande lär väcka nya reaktioner. Det spådde åtminstone Fotbollskanalens Olof Lundh i C More-sändningen efter tisdagens åttondelsfinal.

- Vi såg andra spelare som var kvar ute (på planen) länge, de skrev på grejer till supportrar och så vidare. Att han inte deltog i glädjen utan bara pep in i omklädningsrummet… det bygger inte honom i det här läget. Sen kanske han struntar i det, sa Lundh.

Experten tror för övrigt att Goncalo Ramos får fortsatt förtroende i kvartsfinalen mot Marocko. Lundh ser framför sig att Ronaldo bänkas igen.

- Det vore chockartat om han (förbundskaptenen Fernando Santos) ändrade på någonting nu sett till den här insatsen. Och Cristiano Ronaldo är ju inte riktigt i form. Så det vore underligt om han ändrade något.

Portugal ställs på lördag mot Marocko i kvartsfinal i VM.

