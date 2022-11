TV: Migrantarbetare vittnar om arbetet i Qatar: "En dog för att företaget inte stängt av strömmen"

Qatars VM-värdskap har i flera år fått skarp kritik med anledning av landets kränkningar av mänskliga rättigheter, och behandling av migrantarbetare (runt två miljoner stycken).

Det har kommit rapporter om horribla arbetsförhållanden och att tusentals har dött, även om inte alla jobbat med landets nya VM-arenor. För migrantarbetare, som jobbat med arenabyggen har det blivit lite bättre, men för andra migrantarbetare slog Amnesty i fjol fast att förhållandena inte blivit bättre trots flera reformer.

Inför det att mästerskapet i Qatar sparkas i gång under söndagen har TV4 och C More träffat migrantarbetare från Nepal som jobbat i värdlandet, med anledning av att få en inblick i hur det var. Från Nepal har cirka 2100 migrantarbetare mist livet i arbetet i Qatar.

- Arbetarna har inga bra faciliteter och ibland har man ingen transport till och från byggplatsen. Är man sjuk tar inte företaget hand om en och även om man är sjuk måste man gå till jobbet ändå. Ofta kommer lönen sent och ibland får man inte ut vad man avtalat. Klagar du på företaget riskerar man att få sparken och utvisas till sitt hemland utan lön, berättar en migrantarbetare.

Migrantarbetaren i fråga vittnar även om rent av livsfarliga arbetsförhållanden. Han berättar om en person som dött på arbetsplatsen på grund av försumlighet från arbetsgivaren.

- Jag vet en elektriker som höll på med ett jobb i en källare. Han dog för att dog för att de inte hade stängt av strömmen, han fick ström rakt genom kroppen och dog omedelbart.

