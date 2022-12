TV: Officiellt: Richarlisons konstmål mot Serbien utsett till VM:s snyggaste

I Brasilien 2014 korades James Rodriguez halvvolley till turneringens snyggaste mål. I Ryssland 2018 vann Benjamin Pavard för sitt konstskott. Nu står det klart vem som vinner turneringens snyggaste mål i Qatar 2022.

Fifa bekräftar på sitt Twitterkonto under fredagen att Richarlisons konstmål mot Serbien i Brasiliens öppningsmatch har vunnit röstningen och således korats till turneringens mål.

Andra kandidater var Gonçalo Ramos missil mot Schweiz, Kylian Mbappés skott i krysset mot Polen, Luis Chávezs frisparksmål mot Saudiarabien, Vincent Aboubakars lobb mot Serbien, med flera.

Se Richarlisons konstmål och flera andra fina mål från VM i spelaren ovan.

Voted by you and only you:



🕊🇧🇷 @richarlison97's bicycle kick is one for the books and your 🥇 Hyundai Goal Of The Tournament! #HyundaiGOTT2022 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/ZADZr56ds9