TV: Qatars VM-chef i stor intervju - svingar mot TV4: "Du skapar falska tankar i folks huvuden"

OBS! Artikeln publicerades ursprungligen den 23 november 2021. Fotbollskanalen uppmärksammar den igen i samband med starten av VM.

Han är vd för lokala VM-arrangören och han sitter med i kommittén som är ansvarig för mästerskapet, The Supreme Committee of Delivery and Legacy. Nasser Al-Khater, som även var en del av landets kampanj för att få turneringen, är en av de stora höjdarna som har hand om VM i Qatar 2022. Fotbollskanalen har träffat honom i huvudstaden Doha för en stor intervju.

Hur är känslan i Qatar med ett år kvar till VM?

- Det är en spännande tid, för landet och regionen. För folket i Qatar. Och speciellt för mig personligen, jag har varit en del av det här projektet sedan 2009. Det är svårt att förstå att det bara är ett år kvar.

ANNONS

Varför är det viktigt för Qatar och den här regionen att få arrangera VM?

- För att det är det största evenemanget i världen. Fotboll är den mest populära sporten i världen. Folk är galna i fotboll, de älskar fotboll. Det är en dröm för det här landet att få arrangera VM. Titta på vad som hände när Sydafrika var värd för VM, hela Afrika var upprymda över det. Hela Afrika kände att de välkomnade världen till sig. Passionen kring fotbollen är magisk, och VM är ett fantastiskt evenemang.

- Men det är delen som bara handlar om fotboll. VM är också något som utvecklar (Qatar som land) och fungerar som en katalysator. Vi har fått se till att vi är redo för att arrangera det här mästerskapet, vad gäller infrastruktur. VM är en del av landets vision att verkligen bygga upp infrastrukturen, så att vi kan marknadsföra handel och affärer. 2022 kommer alla de projekten som berörs vara klara. VM har verkligen accelererat saker och ting. Socialt, ekonomiskt, miljömässigt.

ANNONS

Det har funnits en blockad gentemot Qatar från länder i er närhet (Bahrain, Egypten, Saudiarabien, Jordanien och Förenade Arabemiraten). Känner du att ni har stödet från er region?

- Jaja. Det här är första gången som arabvärlden står som värd för VM. Jag tror att folk är oerhört stolta över det. Vi är oerhört stolta över det.

Var ni säkra på att ni skulle få VM när ni ansökte om att få arrangera mästerskapet?

- Nej, nej. Långt ifrån säkra. Vi hade väldigt starka konkurrenter i Australien, USA, Japan och Korea. De har en större fotbollshistoria (än Qatar) och har stått som värd för stora evenemang tidigare. Så det var mycket som talade emot oss. Men vi fick till ett momentum. Vi hade duktiga medarbetare som jobbade med vår kampanj och vad gäller marknadsföring gjorde vi oss synliga överallt. Vi erbjöd ett unikt paket: fans, spelare och funktionärer behöver inte resa långt från stad till stad. Allt finns inom en timmes bilfärd. Att vi är små blev en fördel för oss. Vi lade fram ett bra förslag.

ANNONS

Det finns rapporter om att ni mutade till er VM. Vad tänker du om det?

- Det har funnits kritik de senaste tio-elva åren, hela vägen från att vi blev tilldelat VM. Man lyssnar på det (anklagelserna) och sen släpper man det.

Ljuger de som säger det (att mutor gav Qatar VM)?

- Absolut.

Chefen för norska Ekobrottsmyndigheten tycker att Norge och alla andra borde bojkotta VM. Han menar att korruption måste få konsekvenser. Vad tänker du om det?

- Jag har inte hört om hans kommentarer. Alla har rätt till åsikter men då måste han också presentera fakta och bevis. Det är lätt för vem som helst att säga någonting och jobbar du på en myndighet kommer folk tro på det du säger.

Men många av de män som satt i Fifas exekutiva kommitté, som beslutade om att ge VM till Qatar, har i efterhand stängts av och vissa har fällts i domstol. Det har ju funnits problem med korruption inom Fifa. Det är bevisat.

ANNONS - Det jag menar är att det har gjorts utredningar av Fifa, olika länder och av justitiedepartementet i USA - och ja, många personer fälldes för olika brott. De har fått ta sitt straff för det. Jag tänker inte prata om de individerna, men det är helt fel att säga att Qatar är skyldigt till samma brott som de personerna straffats för.

- Och det är nyanserna och detaljerna som folk inte vill höra eller se. De säger: "Titta, ni anklagas för det här och de här personerna har åkt dit för de här brotten". Men de har straffats för helt andra saker. Det kanske skapar en bra historia, en historia som folk vill lyssna på och av någon anledning vill folk tro på den. De vill tro på att det inte finns någon annan förklaring till att det där lilla ökenlandet fått VM än att vi mutat oss till det.

ANNONS

- Där finns problemet. Och vi måste verkligen titta på det problemet. Det problemet är det riktiga brottet i den här historien.

Lunchen på Elysée Palace som Frankrikes dåvarande president Nicolas Sarkozy, Uefas dåvarande president Michel Platini och kronprinsen av Qatar hade 2010, då det beslutades att PSG skulle köpas upp, beIN Sports startas och att Platini skulle rösta på er i VM-omröstningen - vad säger du om den?

- Min syn på den bygger på vad jag läst om den. Det var tre individer som åt lunch ihop. Du hävdar, eller folk hävdar, att investeringsfonden köpte PSG på grund av den lunchen. Jag vet inte ens om det stämmer. Men om det stämmer - vad gör det?

- Man försöker hitta saker som passar in i narrativet. Vi kan sitta här i decennier och försöka hitta saker som passar in i narrativet. Vill du måla upp en bild av något kan du göra det väldigt lätt. Och har du kraften i form av en penna eller en tv-kamera och en mikrofon så lyssnar folk. Då kan du ha en inverkan på många människan. Jag tycker att du ska hantera det på ett ansvarsfullt sätt. När du börjar måla en bild måste du inse att du påverkar folks liv.

ANNONS

- Jag säger inte att du påverkar våra liv eller folk som arrangerar VM:s liv, men det är dina tittare och dina lyssnare som du påverkar. Du får dem att tro på saker. Du får dem att titta på bilden som du målat. Därför kan du skapa falska tankar i deras huvuden. Jag hade inte tagit lätt på den saken.

De nordiska fotbollsförbunden har varit hos er i Qatar vid flera tillfällen.

- Det är vi som har bjudit in dem hit. Vi har bett dem om att komma hit. För vi har upplevt att det varit väldigt svårt att förklara situationen här för folk som aldrig varit här. Så vi tackar dem för att de kommit hit. De är fria att säga vad de vill men när de varit här har de åtminstone fått riktig kunskap om läget.

Vad diskuterar ni under de mötena?

- Jag har personligen träffat dem under ett väldigt kort möte. Mitt jobb är att fokusera på att se till att leverera VM-arrangemanget så för mig har det bara varit kortare samtal med dem. Det har mest handlat om att välkomna dem hit.

ANNONS

När Sverige har haft träningsläger här, har ni då betalat Sverige för att komma hit?

- Nej. Som VM-organisation har vi inte gjort det.

- Jag känner inte till detaljerna kring att de kom hit och varför de gjorde det, allt jag vet är att Sverige njöt av att vara här och träna. De njöt av att ta del av världsklassfaciliteter och vårt fina väder. Jag tänker att det kan vara giltiga skäl till att komma hit: fint väder fina faciliteter och ett härligt land.

Och kanske en bra deal med er, också?

- Vet du vad jag föreslår? Jag är ganska säker på att du har en bra relation till det svenska förbundet - så fråga dem.

Förra veckan släppte Amnesty en ny rapport. Hur reagerar ni på all kritik ni får, exempelvis från Amnesty och ILO? Den är ganska hård.

- Det här är inte en lätt resa, varken för landet eller för människorna som är ansvariga för framstegen som gjorts. Det finns framsteg som ingen tittar på eller lyfter fram. Folk gillar inte positiva nyheter. Det är problemet. Men personligen vet jag inte så mycket om de rapporterna.

ANNONS

- Jag har fått höra att ILO (FN:s fackorgan, Internationella arbetsorganisationen) berömt oss för att många framsteg gjorts.

Men Amnesty säger tvärtom. Att utvecklingen gått bakåt.

- Som jag sa: jag har inte läst de rapporterna. Men utifrån vad jag har hört är ILO ganska positivt inställt till att reformer lett till framsteg. Ja, det finns kritik om att det inte gått tillräckligt fort framåt… men sociala reformer tar ibland århundraden att få en effekt av.

Vem är ansvarig för att migrantarbetare får sina pass beslagtagna, att de inte får lön och så vidare?

- En ny lag gör det olagligt att ta ifrån migrantarbetare deras pass.

Men häromdagen var det någon form av demonstration utanför den här byggnaden. Hur reagerade du då?

- Demonstration.

Ja, någon sorts samling av människor som var upprörda.

ANNONS - Helt ärligt: det är första gången jag hör om det.

Qatar är ett väldigt rikt land. Varför betalar ni inte migrantarbetarna bättre? Ni har ju råd med det.

- Det där är ett globalt problem som jag tror vi att skulle kunna sitta och prata om i flera timmar. Det har inget att göra med hur Qatar är eller hur mycket någon kan eller inte kan betala. Qatar är rikt men det innebär inte att varje enskild individ eller varje enskilt företag kan ha råd med vad som helst. Det fungerar precis som i vilket annat land som helst.

Ni har ambassadörer, exempelvis David Beckham, som ni betalar väldigt stora pengar. Varför behöver ni ha ambassadörer när ni skulle kunna lägga de pengarna på migrantarbetare istället?

- Jag vet ingenting om David Beckham och hans kontrakt, om det finns ett kontrakt. Jag är inte säker. Det är något du får ta med vem det nu är som är ansvarig.

ANNONS

Vem har hyrt in honom? Inte ni?

- Nej.

Men Samuel Eto’o och Cafu är era ambassadörer. De får betalt.

- Samuel Eto’o och Cafu är "Legacy Ambassadors" för "The Supreme Committee", det är korrekt.

Och de får betalt.

- Av kommittén.

Varför?

- Jag är ansvarig för att leverera VM, vi måste skilja på saker och ting. Men ja, kommittén har ambassadörer som marknadsför VM. Det är ju något som alla har, folk som stöttar deras varumärken. Tror du inte alla spelare, eller många av dem, jobbar med varumärken som de stöttar.

Jo, men VM är världens största evenemang. Måste ni marknadsföra det? Nej, säger jag. Ni skulle kunna spara de pengarna och lägga dem på migrantarbetare istället. Men jag antar att vi inte är eniga där.

- Jag tror vi är tillbaka på det där med att måla en bild igen. Måla inte den där bilden.

ANNONS

Jag har träffat några migrantarbetare här. De är väldigt rädda för att säga vad de heter och vara öppna med vilka de är (i media). Hur kommer det sig, tror du?

- Jag tänker inte tala för några människor som du träffat. Jag vet inte hur dialogen mellan er varit. Jag vet inte vad du sagt till dem som gjort att de är rädda.

Så du lägger det på mig?

- Du berättar ju för mig att några arbetare är rädda…

Diskussionen om hur migrantarbetare har det i Qatar finns i många olika länder. Hur tror du att det skadar bilden av Qatar?

- Jag tänker att mycket av kritik som den gör dig starkare. Du använder ordet bild. Just nu fokuserar vi på att leverera ett VM. Att organisera den bästa turneringen i världen. Vi vill se till att supporterupplevelsen blir fantastisk och minnesvärd. Vi vill se till att fansen verkligen har en bra tid här i november och december 2022. Vet du vad? Tack vare VM har det skett många förbättringar här. Det är vad vi fokuserar på. Om det sen finns kritik längs med vägen… då får det vara så.

ANNONS

I dag talar man mycket om "sports washing". Är det vad Qatar sysslar med?

- Igen. Vi älskar fotboll och idrott. Regionen älskar det. Att arrangera ett evenemang som VM är något som skapar stolthet i Qatar och regionen. Det är också en katalysator för utveckling. Det är mer värdiga anledningar till varför vi arrangerar VM att diskutera.

- Titta på Ryssland efter VM. Det fick folk att ändra uppfattning om Ryssland, från en falsk uppfattning. Turismen i Ryssland ökade drastiskt efteråt. Qatar vill inte vara beroende av olja och gas för evigt. Qatar vill bort från det. Turismen är en sak som kan se till att det händer.

Alla elitklubbar i Sverige vill ge Fifa rött kort på grund av situationen i Qatar. Vad är din reaktion på det?

- Vi välkomnar alla hit för att lyssna och se själva. Det är väldigt lätt för dem att läsa någonting och tro på det. Låt dem säga vad de vill och göra vad de vill. Men kom hit och lyssna till den andra sidan av historien, det är det enda vi ber om.

ANNONS

Men jag har ju lyssnat till folk här. Vissa säger att Kafala-systemet inte försvunnit i praktiken, exempelvis.

- Jag vet att det finns många historier som man kan få höra. Men häromdagen träffade jag någon som jag känt i 25 år, och jag hade inte träffat honom på tio år. Jag frågade honom om hur läget var och hur hans familj mår, och han berättade för mig om hur lycklig han var. Hans tredje son hade gift sig och byggt ett hus, hans dotter hade precis tagit examen från universitetet. Han var full av glädje. Jag har träffat otaliga mängder av människor som varit på det sättet också.

Svenska landslagsspelaren Magdalena Eriksson, som är kapten för Chelsea, har sagt att hon inte vill åka till Qatar eftersom homosexualitet är olagligt här. Hon är homosexuell. Vad har du att säga till henne?

- Jag kan garantera henne att om hon kommer hit, vilket vi hade älskat om hon gjorde, så kommer hon inse att rädslan för Qatar inte bygger på verkligheten. Hon är välkommen hit. Jag garanterar henne att hon hade njutit av att vara här. Hon hade känt sig säker. Qatar är som vilket annat land som helst i världen.

ANNONS

Så du menar att homosexualitet är lagligt, men ändå inte?

- Hon är välkommen att komma hit precis som vilken annan människa som helst.

Under VM-kvalet var det flera landslag, som Norge, Danmark och Tyskland, som protesterade mot Qatar-VM med hjälp av exempelvis t-shirts. Hur känner du för det?

- Alla har rätt att ta ställning på sitt sätt. Det är okej. Men vad som är viktigt för oss är att folk förstår kontexten och att de skapar sig en egen uppfattning om hur det är. Folk ser bara på det från en synvinkel. Det är det som är synd.

OBS! Artikeln publicerades ursprungligen den 23 november 2021. Fotbollskanalen uppmärksammar den igen i samband med starten av VM.