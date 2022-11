TV: Schmeichel rasande inför VM-rysaren - sköt bollar och "läxade upp" Fifa-anställd

Danmark är pressat att vinna den avslutande gruppspelsmatchen mot Australien för att ha en chans att gå vidare till åttondelsfinal i VM. Spänt läge, och inte blev det bättre av att uppladdningen på Al Janoub Stadium inte föll alla i smaken.

Tipsbladet rapporterar nämligen att den höga musik och ljusshow som ägde rum på arenan kort före avspark fick Kasper Schmeichel att bli rasande. Den danska stjärnmålvakten ska ha viftat uppgivet med armarna flera gånger, samt skjutit två bollar mot avbytarbänken i ren frustration.

Samma tidning hävdar att Schmeichel och målvaktstränaren Kim Christensen framförde sina klagomål till en Fifa-anställd, som fick sig en "rejäl uppläxning". Fotbollskanalens Olof Lundh är på plats i Qatar och såg raseriet.

ANNONS

- Jag tyckte att man märkte hur spänt det är (i Danmark) direkt när vi kom in här och Kasper Schmeichel kom in på planen. Det är som att gå på NHL-hockey när man går på matcher här i VM, det är ljud- och ljusshow. Kasper Schmeichel var vansinnig för han kunde inte värma upp, så Fifa fick springa till dj:n och dra ner ljusshowen. Det är ett pressat Danmark, säger Lundh i C Mores sändning.

Nice-målvakten har tidigare uttryckt sig kritiskt mot den ljusshow som startar medan målvakterna värmer upp.

- Jag vet inte vad de har för tanke med att köra en ljusshow när spelarna värmer upp. Hugo Lloris (Frankrikes målvakt) hade samma problem som jag, sa Schmeichel då enligt Tipsbladet.

Se när Kasper Schmeichel lackar ur i spelaren ovan.