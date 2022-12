TV: Se när de argentinska VM-guldhjältarna landar på hemmaplan i Buenos Aires

Tidigt under tisdagsmorgonen lokal tid landade de argentinska VM-hjältarna på hemmaplan i huvudstaden Buenos Aires. Först ut från flygplanet var Lionel Messi, förbundskapten Lionel Scaloni - och VM-pokalen. Tätt följda av förbundspresidenten Claudio Fabián Tapia.

Därefter klev laget på en buss med öppet tak för att ta sig till förbundskvarteret där man ska tillbringa natten innan firandet senare under tisdagen. Då möttes man av ett hav av argentinare som sjöng, dansade och spelade trummor för att fira sina hjältar.

Strax efter 08 svensk tid nådde man förbundskvarteret där resan kulminerade i ett fyrverkeri och en stående ovation av samtliga förbundsarbetare.

