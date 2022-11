Tysklands VM-kupp: markerade mot Fifa inför avspark

Fifa har stoppat Tyskland och sex andra europeiska landslag från att bära "OneLove"-kaptensbindlar under VM. Flera nationer övervägde länge att trotsa förbudet, men efter hot om sportsliga konsekvenser valde samtliga att avstå.

När Tyskland ställdes mot Japan i VM-premiär under onsdagen valde "Die Mannschaft" att markera under lagfotot inför avspark. De tyska spelarna radade då upp sig med händerna framför sina munnar.

Enligt tidningen Bild är det en markering mot Fifa, och att det internationella fotbollsförbundet inte ska förbjuda dem från att prata. Senare förklarade Tysklands fotbollsförbund (DFB) gesten via sina sociala medier:

"Men vår kaptensbindel ville vi vara ett exempel för värderingar som vi lever med i landslaget: mångfald och ömsesidig respekt. Att höja rösten tillsammans med andra nationer. Det här handlar inte om ett polistiskt budskap: mänskliga rättigheter är inte förhandlingsbara", skriver DFB på Twitter.

"Det borde vara självklart, men det är det tyvärr inte. Det är därför detta budskap är så viktigt för oss. Att förbjuda oss från bindeln är som att förbjuda oss från att prata. Vår hållning står fast".

Flera av de tyska landslagsspelarna valde dessutom att spela med regnbågsfärger på sina fotbollsskor, bland annat 1-0-målskytten Ilkay Gündogan. Inför avspark kontrollerade domarteamet Manuel Neuers kaptensbindel, då Bayern München-stjärnan har spelat med "OneLove"-bindeln flera gånger tidigare i landslagssammanhang.

Det hela skedde framför ögonen på Fifa-presidenten Gianni Infantino, som var på plats för att se matchen mellan Tyskland och Japan. DFB har tidigare reagerat starkt mot Fifas beslut att stoppa "OneLove"-bindlar.

Det tyska fotbollsförbundets talesperson Steffen Simon berättade i går, tisdag, för Bild att man vill testa om Fifas förbud är lagligt i Cas (Idrottens skiljedomstol).

- Fifa har förbjudit en symbol för mångfald och mänskliga rättigheter. De kombinerade detta med hot om sportsliga konsekvenser utan att specificera dem. DFB vill pröva om Fifas förfarande var regelrätt, sa Simon till Bild då.

Neuer having his captain's armband checked by an assistant referee before kick off. pic.twitter.com/Jb41MQ9fRG