Utdrag ur Templet i öknen: Sverige och Qatar

Innandömet är högklassigt – salonger och bankettsalar, flotta möbler och restauranger för människor som inte behöver bry sig om att få ihop till månadens räkningar. Gästerna har tillgång till pooler, en privat strand, spa, squashbanor och ett rejält gym. Hotellrummen är stora med badrum helt i marmor och balkonger med utsikt mot vattnet eller staden. Det är här de svenska spelarna och deras motståndare samt alla ledare kring landslagen bor när det är vinterturné.

I januari 2020 hade Sverige haft svårt att få tag i motståndare, men till slut hade man övertygat Kosovo och Moldavien, utan tvekan två av Europas fattigaste fotbollsförbund, att komma till Qatar för att spela träningsmatcher.

I Kosovo hade besöket genererat uppmärksamhet, men inte för att man spelade match i Qatar, utan för att en tidning gav bilden av att fotbollsförbundets ordförande tagit med sig gäster för att fiska röster i ett kommande förbundsval. Det var dessutom tydligt att Sverige har stått för hela kalaset.

»Sverige har alltid varit väldigt vänligt och stöttat oss i olika former. Den här gången har de visat generositet gentemot vårt landslag genom att täcka alla rese- och boendeutgifter i Qatar. Detta trots att vi möter varandra«, sa den kosovanske förbundspresidenten Agim Ademi till Gazeta Sport i Kosovo.

Nu var det inte formellt korrekt, Kosovo och Moldavien hade gjort upp med den tyska agenturen One Two Play, som är Sveriges samarbetspartner sedan många år, om att komma till Qatar. Sveriges ledning gjorde allt för att tona ner uppgifterna även om man inte kunde förneka att man indirekt betalade. »Det är One Two Play som gör dealarna med motståndarna. Vi betalar sen One Two Play«, som Sveriges landslagschef Stefan Pettersson kommenterade saken.

