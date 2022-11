Vändningen: Qatar inför öl-förbud vid samtliga VM-arenor

På söndag drar VM igång i Qatar, och med bara dagar kvar till avspark kommer nu skrämmande information för många supportrar som planerar att vara på plats.

Den engelska tidningen The Times skrev tidigare under fredagen att Qatar trycker på Fifa att stoppa öl-försäljning vid samtliga åtta arenor, där det spelas matcher i VM. I Qatar är alkohol-försäljning strikt kontrollerad, men planen har ändå varit att det ska vara tillåtet för supportar att dricka alkohol inom bestämda områden i närheten av arenor, samt i "fanzones" och inomhus på hotell.

Senare under fredagen rapporterade The New York Times att en VM-tjänsteman bekräftat att Qatar bestämt sig för att förbjuda öl-försäljning vid samtliga VM-arenor. Ölen, som säljs, kommer i stället att vara alkoholfri, och endast i lyxsviter, som är till för Fifa-tjänstemän och andra förmögna gäster kommer det finnas tillgång till alkohol.

Nu går även Fifa ut och bekräftar nyheten i ett pressutskick.

"Efter diskussioner mellan värdlandets myndigheter och Fifa har ett beslut fattats om att fokusera försäljningen av alkoholhaltiga drycker på Fifa Fan Festival, andra fandestinationer och licensierade mötesplatser, vilket tar bort försäljningsställen med öl från VM-arenor", skriver Fifa i ett pressmeddelande.

"Det påverkar inte försäljningen av Bud Zero (alkoholfri öl), som det finns tillgång till på alla VM-arenor. Värdnationens myndigheter och Fifa fortsätter att säkerställa att arenorna och områdena runt omkring ger respektfulla och trevliga upplevelser för alla fans", står det vidare i pressutskicket.

Fifa uppges därmed nu sitta i en tuff sits, då förbundet har ett sponsoravtal med Budweiser värt 75 miljoner dollar, drygt 796 miljoner kronor per år.

Budweiser skriver följande på Twitter: "Det här är pinsamt".