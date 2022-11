VM-basens attack mot BBC - och Gary Lineker: "En stor besvikelse"

VM i Qatar är i full gång och under fredagen inleds den tredje gruppspelsomgången.

Under mästerskapets gång har Hassan Al-Thawadi, generalsekreteraren för The Supreme Committee for Delivery and Legacy, organisationen som är ansvarig för att arrangera mästerskapet i Qatar, medverkat i flera av brittiska BBC:s sändningar.

Där har han riktat kritik mot att en del av BBC:s bevakning av mästerskapet. Han pekar bland annat på Jurgen Klinsmanns kommentarer om Iran, som den tidigare amerikanske- och tyske förbundskaptenen fått skarp kritik för, och Roy Keanes kommentarer om att Qatar inte borde få arrangera VM.

- Tyvärr har jag sett en del mediebevakning som anspelar på stereotyper om mellanöstern. Ett exempel: I Iran mot Wales. Iran spelade väldigt bra, håller ni inte med? De var det bättre laget till och med den 95:e minuten. Men trots det pratade Jurgen Klinsmann om att fusk är en del av Irans kultur, säger Al-Thawadi enligt The Times och fortsätter:

- Jag hatar att använda ordet, men jag kommer använda det en gång: Väldigt, väldigt elitiskt, väldigt orientalistiskt och väldigt rasistiskt till en viss grad.

Därefter fortsätter han att rikta kritik mot Gary Lineker, som varit kritiskt till Qatar som värdland och enligt Al-Thawadi inte besvarat Qatars representanter att diskutera ämnet med dem.

- Det är en stor besvikelse att han aldrig involverat sig. Han gjorde det aldrig, trots att vi bjudit in honom till diskussion flera gånger. Bara i februari hörde vi av oss tre-fyra gånger och bad om att få sitta ned med honom för att säga "Vi förstår din utgångspunkt. Ge oss en möjlighet att ge vår sida av allt. Hör vad vi har att säga. Om du inte håller med då är det helt okej, det är ditt beslut, och din åsikt". Men det fick vi aldrig chansen att göra.

Några timmar senare noterade Lineker intervjun på Twitter och svarade där.

"Detta är nyheter för mig. Vare sig min agent eller jag själv har mottagit några förfrågningar från någon involverad i Qatar-VM. Jag har mina svagheter, men jag är inte så dryg. Mycket märkligt", skriver han på Twitter.

