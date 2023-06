Bekräftat: Fifa tillåter regnbågsbindlar

Redan i dagarna kom rapporter om att Fifa under damernas VM i Nya Zeeland och Australien senare i sommar kommer att erbjuda en egendesignad regnbågsbindel. Den ska liknas vid "One Love"-bindeln som förbjöds under herrarnas VM i fjol.

Nu bekräftar Fifa att så blir fallet.

Det är inget tvång att bära bindeln. Det är upp till landslagen att välja vilken bindel de vill bära.

De deltagande spelarna har som krav att följa Fifas regelverk gällande klädsel i samband med matcher.

Fotbolls-VM inleds den 20 juli.