Bilderna på Rolfö och Bonmati sprids – spanskan vädjar: "Döda henne inte"

Sverige föll mot Spanien i en dramatisk avslutning i semifinalen. Rebecka Blomqvist skickade in kvitteringen till 1-1 i den 88:e minuten och minuten senare fastställde Olga Carmona slutresultatet 2-1.

På bilderna som kablades ut kunde man se en ledsen Fridolina Rolfö tröstas av sina lagkamrater i Barcelona, Mariona Caldentey, Aitana Bonmati och Alexia Putellas var alla framme vid den svenska vänsteryttern.

Det uppskattades av svenskan.

- Det är jättefina lagkamraterna som bara gav peppande ord om att det är tungt att förlora. Att vi har gjort en bra turnering och att vi har varit otroligt starka och att vi har gjort en bra match idag, säger Rolfö.

Hur mycket av det tar man till sig där och då?

- Inte jättemycket. Man är så besviken av de jättefina orden men det blir som att det går in och ut. Det blir väl efteråt man landar i det.Jättefint av dem att de kommer fram och ger fina ord och kramar om en. Det betyder jättemycket.

Den svenska vänsteryttern hyllas av sin lagkamrat och goda vän Bonmati efter slutsignal.

- Jag känner verkligen med henne. Vi är väldigt goda vänner och jag är ledsen över att hon har förlorat. Det är en bra spelare och en bra person. Hon försöker alltid att hjälpa mig.

På sociala medier sprids en bild där vänsteryttern bär Bonmati och ler men den spanska stjärnmittfältaren vädjar till medierna när Fotbollskanalen frågar vad Rolfö betyder för henne.

- Det jag vill säga är att jag uppskattar henne mycket och hon kanske ler på fotot, men hon grät. Döda henne inte, hon är väldigt professionell. Om du inte känner henne, döda inte henne – hon är en väldigt bra person. Hon grät och vi tog ett foto för att vi är bra vänner.

Hon fortsätter:

- Hon var ledsen, precis som jag ville hon uppnå en final. Vi försöker alltid att nå våra mål och ibland ser något sånt här. Men när matchen är över är vi vänner.

För Spanien väntar VM-final och för svensk del blir det bronsmatch.

Barcelona teammates Fridolina Rolfö and Aitana Bonmati swapped shirts after the game ❤️💙 pic.twitter.com/impuzuBd23