JUST NU: Spanien tar ledningen mot Sverige igen

Det svenska landslaget tog hem gruppsegern efter tre raka vinster mot Sydafrika, Italien och Argentina. Blågult följde upp det med att slå ut USA och Japan i åttondel- respektive kvartsfinal.

I semifinal står Spanien på andra sidan. Ett landslag som närmast kommer från en rysarvinst mot Nederländerna efter förlängning.

Startelvorna i mötet lagen emellan har presenterats. Förbundskapten Peter Gerhardsson fortsätter på sitt vinnande koncept - han kör på samma elva som i fyra av de fem tidigare VM-matcherna.

Klart för Spaniens del är att världsstjärnan Alexia Putellas startar.

Under de inledande minuterna turades lagen om att hålla i bollen. Men i den elfte minuten var Sverige illa ute. Spanien var nära att kunna trycka in en boll efter en tilltrasslad situation i straffområdet.

Spanien fortsatte sedan att sätta press. Olga Carmona lade bollen tillrätta någon minut senare och drog till från distans - ett skott som gick tätt utanför.

Med ungefär sex minuter kvar av ordinarie speltid i den första halvleken tog sig Aitana Bonmati fram mot svensk box, för att sedan skicka iväg ett skott. Glädjande för svensk del susade även det avslutet bortom målramen.

Men någon minut därefter var det Sveriges tur.

Fridolina Rolfö befann sig i straffområdet när ett inlägg skickades in och yttern drog till på volley, men målvakten Cata Coll stod för en fin räddning.

- Sverige har ett sådant hot på fasta situationer, sade BBC:s Sue Smith om Jonna Anderssons vänsterfot i halvtid.

Blågult inledde den andra halvleken med hög intensitet och satte press från start. Tio minuter in tog sig Stina Blackstenius in i straffområdet, men fick bara iväg ett tamt avslut som Cata Coll plockade in.

BBC:s Sue Smith var inte helt nöjd med Kosovare Asllani efter timmens spel.

- Vi vet att hon gillar utrymmena mellan försvar och mittfält, men vi har inte sett tillräckligt av henne än, sade hon.

Med 20 minuter kvar att spela var Spanien nära - igen. Ett inspel skickades in i Sveriges straffområde och Alba Redondo var nära att trycka in 1-0 från liggande position. Bollen gick tätt utanför Zecira Musovics målbur.

I den 81:a minuten slog Spanien till. Ett inlägg skickades in i straffområdet och inhopparen Salma Paralluelo fick läget att trycka in 1-0.

Sverige kvitterade bara sju minuter senare. Lina Hurtig nickade ner en långboll till Rebecka Blomqvist som kunde dunka in 1-1.

Men glädjen varade dock inte länge.

För två minuter senare kom nästa ledningsmål för Spanien. Olga Carmona fick bollen vid straffområdeslinjen och pricksköt in bollen via ribban. 2-1.

Startelvor:

Spanien: Cata Coll - Batlle, Paredes, Codina, Carmona - Abelleira, Bonmati, Putellas - Redondo, Caldentey, Hermoso.

Sverige: Musovic - Björn, Ilestedt, Eriksson, Andersson - Angeldahl, Rubensson, Asllani - Rytting Kaneryd, Blackstenius, Rolfö.