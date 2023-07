Landslagsduo riktar kritik mot media: "Orättvist behandlade"

Det var inför EM-semifinalen som assisterande förbundskapten Magnus Wikman anklagade den svenska mediekåren. Wikman menade att Sverige hade fått oförtjänt hård kritik för sina prestationer under turneringen.

- Vi har fått kämpa i motvind mot er. Min utgångspunkt är att Schweiz och Belgien är mycket bättre än ni tycker och att vi, när vi är så mycket bättre än dem, är bra, sade Wikman enligt TT.

Han är dock inte ensam om att tycka att svensk media går för hårt mot landslagsspelarna. Det menar även flera av spelarna i truppen.

- Jag vet att egentligen i ett mästerskap är det viktigaste att man ska vinna, hur vi spelar är egentligen skitsamma för att vi ska gå så långt som möjligt och ta tre poäng. Ibland kanske man själv tycker att man gör en skitbra match och ser att någon fick en stjärna då tänker man hur fan är det möjligt. Sen har media sina åsikter och vi har våra - men så kommer det vara. Ibland kan ni vara lite hårda, säger Nathalie Björn och fortsätter:

- Jag har inte läst något under detta mästerskap. Men under EM var det lite klagomål. Jag läste inte så ingående under EM heller, sen är det svårt att inte läsa för då kommer man hit och får frågor ändå och blir involverad. Jag brukar nästan aldrig läsa, och här sa jag att jag inte ska läsa alls.

Hon får medhåll av Filippa Angeldahl.

- Jag tycker att vi ibland blir orättvist behandlade och att er sanning inte stämmer överens med vår sanning, men det är väl det. Man har olika bild på olika saker, säger hon till Fotbollskanalen.

Duon berättar även att man kommer att begränsa sin skärmtid när det kommer till sociala medier och att man har en person som sköter det åt dem.

- Under mästerskap ingenting. Jag har bara Instagram på min mobil, så jag är inte inne och surfar. Jag har själv tillgång till mitt konto sedan är någon annan inloggad. Jag väljer själv om jag vill vara inne eller inte. Då har jag ett val att gå in och läsa eller inte vara inne. Det är ganska skönt, man lever i en bubbla här och vi vill inte bli störda av något. Viktigast för oss är att vi i gruppen vet vad vi gjort och vill göra och vad som behöver förbättras. Det är ganska skönt att vi är i bubblan, är enade och tror på samma sak, säger Angeldahl.

Hon fortsätter:

- Ibland är det svårt (att hålla bubblan stängd), ibland är det lätt. Det är svårt också om man inte väljer att läsa och det sedan ställs frågor om det. På något sätt får man ändå ta del av det, man lär sig väldigt mycket och utvecklas i den biten. Man har lärt sig att hantera det.

Nathalie Björn:

- Går man in på Instagram kan det komma reklam. Man vill ju inte se, så kommer det upp ändå. Det är farligt med Instagram för det kan ploppa upp fastän man inte valt det. Nu har jag några mästerskap på nacken så man lär sig och blir starkare. Egentligen ska det vara skitsamma. Men när svenska folket håller med och man står här elva spelare och känner i dag vann vi, men det är skitsamma för ni är skit kanske någon skriver. Det ska inte påverka men ibland är man mer sårbar. Och om man har en dålig match är det enda som betyder något vad jag tycker, lagkamraterna och tränarna tycker. Men om man har dåligt självförtroende tror jag att man lätt kan vara mottaglig till vad folk tycker, ibland blir man tyvärr för påverkad.

Även Stina Blackstenius har begränsat sina sociala medier och intaget från svenska medier i helhet.

- Jag kommer inte heller läsa media och har också begränsat mina sociala medier. Det är klart att man någonstans vill kunna dela med sig av det som händer under mästerskapet. Men när det kommer till media och vissa andra typer av sociala medier har jag begränsat det. Jag kommer inte vara där så mycket.

Anfallaren menar vidare att det är individuellt från spelare till spelare. Men att man inte vill sätta sig i en situation där det kan påverka självförtroendet.

- Det är individuellt tror jag hur man tar till sig av det som skrivs eller kommentarer man tar emot. Det kanske beror på vart man är och hur lätt man har att skaka av sig sådant. Det är klart man kan bli påverkad om man spelar med sämre självförtroende. Oavsett hur situationen ser ut tror jag att man kan bli påverkad och det är lite det jag vill komma ifrån, i det här mästerskapet vill jag inte sätta mig i en situation där jag blir påverkad.