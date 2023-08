Siffrorna visar – Rolfö bäst: "Då visar hon er alla som inte tycker det att hon är bra"

Sverige besegrade Japan i en rafflande tillställning när det vankades kvartsfinal. Det stod 2-0 till Blågult och med drygt tio minuter kvar av ordinarietid kom reduceringen från japanskt håll.

Mötet slutade 2-1 och Sverige kommer att ställas mot Spanien i semifinalen under tisdagen.

För många var det just mittfältet som stod ut – eller Amanda Ilestedt som dundrade in sitt fjärde mål för turneringen och vann priset som matchens lirare.

Men enligt Opta Analyst är det en annan spelare. Och det rör sig om ingen mindre än Fridolina Rolfö, Sveriges storstjärna.

Enligt företaget stod vänsteryttern för tre skapade chanser, det kanske inte låter så mycket, men det är fler än vad någon annan på planen skapade.

- Då visar hon er alla som inte tycker att hon är bra att hon är det. Som jag sagt tidigare är hon väldigt bra för oss i många faser. Igår gör hon en väldigt bra match, det bekräftar bara vad jag tycker, säger Magnus Wikman.

Att hon ska spela mer centralt?

- Att hon är en bra fotbollsspelare som passar vårt sätt att spela. Om det har med position vet jag inte men framför allt att hon får ut sina egenskaper här.

🇯🇵 Japan 1-2 Sweden 🇸🇪



Sweden qualify for their fifth #FIFAWWC semi-final after knocking out Japan.



Japan's impressive 2023 tournament comes to an end. pic.twitter.com/MizEz4c3NH