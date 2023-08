SPELARBETYG: Det skottet kunde hon ha tagit

5 - Världsklass

4 - Väldigt bra

3 - Bra

2 - Godkänd

1 - Underkänd

-

-

Magdalena Eriksson

Oftast bra i duellspelet. Bra i passningsspelet och hittade bland annat flera gånger ut till Jonna Andersson. Olycklig vid 0-1 där hon tappade bort målskytten.



Amanda Ilestedt

Gjorde ett starkt mästerskap, mot Spanien fortsatte hon på det spåret. Var stabil bakåt och stod för flera fina brytningar. Svag i det långa passningsspelet.

Elin Rubensson

UT 86.

Väldigt bra arbetsinsats och defensiv. Avstyrde flera lägen för Spanien, hade bland annat en livsviktig löpning hem där hon avstyrde farligt läge i eget straffområde.



Annons

Väldigt bra i defensiven. Hade en jättechans efter inlägg från Björn, men inte tillräckligt bra avslut. Var delaktig i 1-1-målet.

Nathalie Björn

Var mycket upp och ner i prestationen. Gick gärna högt i press, ibland lyckades det men några gånger gick hon bort sig och spelades över. Hade ett farligt inlägg där Rolfö sköt precis utanför.



Kosovare Asllani

Bra arbetsinsats och fick lägga ett stort jobb i defensiven. Men fick inte till det i offensiven och hade svårt att hota och ta sig förbi motståndare.



Johanna Rytting Kaneryd

UT 77.

Bra defensiv insats och jobbade hårt för laget. Hade svårare att få till sitt offensiva spel. Klev av när det stod 0-0. Hade innan det ett bra inlägg som var nära att hitta Blackstenius.



Stina Blackstenius

Ut 77.

Bra arbetsinsats med bland annat ett bra presspel. Men fick inte alls till det offensivt och klarade inte av att hota eller skapa chanser. Svag tvåa.



Annons

En matchbild som inte var hennes bästa när Spanien hade mest boll och Sverige fick försvara. Bra arbetsinsats men inte så bra i passningsspelet som hon vanligtvis är.

Zecira Musovic

Tufft då hon gjorde en bra insats med ett par bra räddningar fram till minut 89. Då avgjorde Spanien med ett skott som Musovic kunde ha tagit.

Jonna Andersson

Hade problem på kanten och låg några gånger fel i positionsspelet. Slog bort många passningar. Kunde gjort det bättre vid 0-1-målet.

Spelade för kort tid för att betygsättas: Rebecka Blomqvist (IN 77), Olivia Schough (IN 77), Lina Hurtig (IN 86)