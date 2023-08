Svensk VM-succé ger miljoner till SvFF – och till spelarna

Sverige (dam)

AUCKLAND. Sverige har spelat in drygt en miljon kronor per spelare i VM. Seger mot Japan är nya 860 000 kronor. Även SvFF drar in på framgången: 36 miljoner.

- Spelarna har pratat om vikten av att det går pengar till svensk fotboll, säger landslagschefen Jens T Andersson.