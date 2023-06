Vändningen: Fifa ser ut att tillåta regnbågsbindel under VM

Det har varit en diskussion under flera månaders tid. Nu rapporterar New York Times att Fifa planerar att skicka ut ett brev med "armbandsregler" till de deltagande nationerna gällande fotbolls-VM i Australien och Nya Zeeland senare i sommar.

Enligt uppgifterna ska brevet dessutom komma med ett besked. En design på kaptensbindeln har godkänts - och den ska likna "One Love"-bindeln som förbjöds under herrarnas VM sent i fjol.

Fifa har tidigare hotat med sportsliga straff i form av gula kort eller avstängningar vid användandet av "One Love"-bindeln

Det är inget tvång, enlig New York Times, att bära den designade bindeln under mästerskapet. De kommer också erbjudas en neutral bindel.

Annons

Fotbolls-VM inleds den 20 juli.