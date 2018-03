STJÄRNORNA

I Harry Kanes frånvaro spelade Son Heung-min 90 minuter som central anfallare i helgens FA-cup möte borta mot Swansea. Matchen slutade 3-0 till Tottenham och nu väntar Manchester United i semifinal. Son hade inför matchen sju mål och en assist på sina fyra senaste matcher men hamnade denna gång utanför målprotokollet. Ki Sung-yong spelade 90 minuter på Swanseas mittfält.

SKADELÄGET

Jeonbuks högerback Lee Yong skadade sig i en kollision med Axel Witsel men är uttagen i landslagstruppen och spelade i helgens ligamatch mot FC Seol. Ji Dong-won som har spelat på sprutor för Darmstadt spelade i helgen 90 minuter.

UTROPSTECKNET

Kim Shin-wook var glödhet för Sydkorea under december och januari och han har tagit med sig målformen in i den nya säsongen. Han gick förvisso mållös av planen i helgen men hade innan dess gjort fem mål på de tre senaste matcherna för Jeonbuk. Fyra av målen kom i AFC CL matcherna mot kinesiska Tianjin Quanjian. Kim Shin-wook konkurrerar främst med Ji Dong-won och Suk Hyun-jun om en plats i VM truppen och som det ser ut just nu så behöver Kim bara hålla sig frisk.

FRÅGETECKNET

I den senaste landslagstruppen är fem av åtta spelare i backlinjen från Jeonbuk. Det är inte helt osannolikt att en fyrbackslinje under VM kommer bestå av bara Jeonbuk-spelare. Men hur är det egentligen ställt med defensiven? Jeonbuk har släppt in elva mål på bara de fyra senaste matcherna varav två är förluster. Matcherna mot Nordirland och Polen kommer bli ett bra test för Sydkoreas defensiv.

SNACKISEN

Son Heung-min gjorde inget bra VM-kval för Sydkorea. Långa stunder hamnade han utanför matchbilden något isolerad på sin kant. Inte minst i dubbelmötet mot gruppettan Iran gjorde Son ingen stark figur. Samtidigt var hela laget trubbigt framåt och hade mot Iran över 180 minuter spelade utan ett endaste avslut på mål. Coach Shin har sedan VM platsen blivit klar klurat på hur han ska stärka upp offensiven. Shin har flera gånger i vinter hintat om att han vill flytta upp Son som central anfallare och han bekräftade innan avresan till Europa att han med all sannolikhet kommer testa 4-4-2 med Son på topp.